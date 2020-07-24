 

Эксперт: Нападение на хабаровского активиста невыгодно ни местной, ни федеральной власти

24.07.2020, 16:16, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаИзбиение в Хабаровске активиста Дмитрия Низовцева невыгодно ни местной, ни федеральной власти. Избиение похоже на инсценировку в момент приезда в регион нового руководителя Хабаровского края, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Так он прокомментировал сообщения об избиении Низовцева тремя неизвестными в масках.

«Это очередная глупая провокация, где «сырьем», извините за такой циничный термин, уже являются собственные активисты. Вот побили и теперь орут об этом громче всех», – сказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

По его мнению, нападение на Низовцева совершено невыгодно ни местной, ни федеральной власти. Мартынов отметил, что инцидент совпал с приездом в регион врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, который заменил утратившего доверие и уволенного с поста главы региона Сергея Фургала.

Таким образом, инцидент с избиением мог быть выгоден столичной оппозиции, либо хабаровским сторонникам экс-губернатора, считает эксперт: «Начали своих же дубасить. Какие-нибудь местные, которым старшие авторитетные товарищи дали прямые указания».

Мартынов указал на то, что в telegram-каналах уже появились фотографии Низовцева после избиения, и на его лице отсутствуют следы побоев. «Свой же, поэтому бить по-настоящему жалко. Зачем они будут откровенно мутузить его и отправлять в больницу?» – подытожил эксперт.

Как сообщали хабаровские СМИ, нападение на Дмитрия Низовцева было совершено поздним вечером в четверг. Сторонник блогера Алексея Навального регулярно делал репортажи с акций протеста в Хабаровске. По его словам, когда он возвращался домой, у подъезда его подкараулили три человека в черных масках, который набросились на активиста с кулаками. В подтверждение своих слов Низовцев предоставил запись с видеорегистратора такси, на котором приехал.

Журналист сообщил, что не дождался полиции и отправился в больницу на скорой. Там он прошел обследование на УЗИ и сделал рентген, который показал, что перелома скулы нет. По его словам, нападавшие точно знали, где он живет, что исключает версию хулиганства.





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