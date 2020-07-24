Цена золота впервые за девять лет превысила 1900 долларов

24.07.2020, 16:08, Новости дня

Цена золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) выросла на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла 1 тыс. 902 долларов за тройскую унцию.

В последний раз стоимость золота находилась выше уровня в 1 тыс. 900 долларов за тройскую унцию в сентябре 2011 года, передает ТАСС.

К 16.10 мск котировки на золото немного замедлили рост до 0,5%, драгметалл торговался на уровне 1 тыс. 899,3 доллара за тройскую унцию. При этом в пике роста стоимость золота достигала 1 тыс. 904,1 доллара за тройскую унцию.

В свою очередь, акции крупнейшей российской золотодобывающей компании – «Полюс» в ходе торгов на Московской бирже растут на 3,6% – до 15 тыс. 24,5 руб. за бумагу. При этом акции Petropavlovsk снижаются на 1% – до 35,65 руб. за шт.

Накануне золото росло в цене на 1,3%, достигая 1889,4 доллара за унцию.