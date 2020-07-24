 

Мнение: Молодежь не довольна? Отлично, надо запретить им голосовать. Чтоб “не как на Украине”

24.07.2020, 16:02, Разное

«Мы столкнёмся с необходимостью лишить молодежь избирательных прав, наверное, в ближайшее время. Потому что иначе мы потеряем страну. Это правда. Потому что эти люди ничего не знают, это почти Украина, это чудовищно. Ну мое мнение: нынешней молодёжи вообще не нужны избирательные права. Потому что молодежь, это состояние болезненное, которое проходит с возрастом»

Я не стал подписывать цитату выше, вы и сами не дураки и догадались, кому этот бред эти слова принадлежат. Кому совсем трудно, подскажу кто “этот мощный старик” с заглавного фото- пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Бывший журналист и телеведущий.
Мне, правда, не совсем понятно- с какого будуна говорящая голова нефтяной компании раздает советы в избирательное законодательство России, и без того, не самое демократическое в мире (ну как мне кажется).

Хотя я не прав, он не советы радает, он угрожает и предсказывает будущее. В очень печальных “красках”, раз употребил такое “страшное” для пропагандистов слово, как Украина. Ведь в представлении агитаторов, это просто какое то днище, настоящий адЪ на Земле.

Интересно, какой возраст неуважаемый г-н Леонтьев считает “молодежным”? До 0- и лет?
А что, представьте себе насколько нашему демократическому ЦИК сразу станет легче подсчитывать голоса “ЗА” сами знаете кого. Да и на демонстрации молодежи можно будет, по большому счету, наплевать.

Ну кому они там интересны, эти бунтари, да они еще щенки совсем, им даже голосовать еще лет 20 нельзя

Это же просто шарман. Плюс голосование в три дня. И только для тех, кому между 50 и 78 лет. Таким избирателям в светлый день голосования и консервов можно подкинуть, со сроком использования, подходящем к концу.

Как думаете- прислушается власть к его совету?

Вот честное слово, у меня даже не хватает фантазии, чтобы придумывать такие бредни, которые мы последнее время слышим. Ну или в которых мы уже поучаствовали, я имею ввиду референдум в багажниках.

Чем все это закончится?

Источник: Теория элит





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