«Эта пиявка совсем потеряла совесть»: Татьяна Толстая осудила профессиональную деятельность Ксении Собчак

24.07.2020, 15:53, Разное

Татьяна Толстая осудила профессиональную деятельность Ксении Собчак. Публицист заявила, что у журналистки нет совести и сравнила её с пиявкой.

Татьяна Толстая провела анализ журналистской деятельности Ксении Собчак. Она заявила о том, что телеведущая очень часто задает колкие вопросы и «потрошит свою жертву, пока та совсем не откинет копыта». Кроме того, публицист уверена: Собчак ведёт себя крайне невежливо лишь с теми, кто кажется слабее неё. Как пример она выбрала балерину Анастасию Волочкову. В то же время с более подготовленными оппонентами журналистка становится куда скромнее, нередко уступая им.

Писательница отметила, что временами поведение Ксении Собчак выглядит так, будто она прибыла в Москву прямиком из «гламурного колхоза». Возможно, под этим Толстая подразумевала расспросы ведущей о гардеробе участников собственного шоу.

Публицист также отметила: известная журналистка совершенно не умеет вести себя с образованными респондентами, информирует Слово и Дело.

«Эта пиявка совсем потеряла совесть. Ей нужно насосаться, так как в противном случае она просто не отвалится», – пояснила Татьяна Толстая.