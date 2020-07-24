 

В Греции начался траур по случаю первой мусульманской молитвы в Айя-Софие

24.07.2020, 15:53, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ греческих храмах начался траурный перезвон колоколов в связи с проведением первой мусульманской молитвы в соборе Святой Софии в Стамбуле.

Траурный звон прозвенел в Афинах, Салониках, Патрах, на всех островах архипелага Додеканес, в двух километрах от турецкого побережья небольшого острова Кастелоризо до островка Астипалея, передает ТАСС со ссылкой на греческое гостелевидение.

На островах Додеканес колокола звонили в течение 10 минут, прихожане молились Пресвятой Деве Марии и другим святым греческого народа.

Также траурные церковные службы запланированы в Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в Афинах, в Фессалоникийской митрополии в городе Салоники.

Напомним, 10 июля госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении храма в мечеть.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным гарантировал доступ для всех желающих к этому памятнику культуры и сохранность христианских святынь. Также Турция обязалась охранять Айя-Софию как объект всемирного наследия.





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