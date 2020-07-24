 

МИД увидел провокацию в словах Помпео об альянсе против Китая

24.07.2020, 15:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВашингтон решил не просто выступать с агрессивной риторикой, а переходить к провокациям в отношении РФ и Китая, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова заявила, что США «пошли в своих заявлениях еще дальше», и теперь «это не просто агрессивная риторика, подкрепленная не менее агрессивными действиями, но теперь это попытка спровоцировать некое столкновение в публичной сфере РФ и Китая», передает «Интерфакс».

«Это, я могу вас заверить, у них не получится», – подчеркнула она.

Захарова подчеркнула, что укрепление равноправного партнерства и стратегического взаимодействия с Китаем является приоритетом внешней политики России. Данный курс «носит устойчивый, долгосрочный характер, отвечает задачам укрепления добрососедства и обеспечения развития» двусторонних отношений, передает РИА «Новости».

Официальный представитель МИД РФ также заявила, что Москва ждет представителей внешнеполитического ведомства Китая с визитом в любом случае.

Ранее сообщалось, что США собрались создать международную коалицию для противостояния Китаю. Газета ВЗГЛЯД писала о намерении американского лидера Дональда Трампа позвать Россию в антикитайскую коалицию.





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