Ереван выступил с заявлением о нападениях азербайджанцев на армян в России

24.07.2020, 15:48, Новости дня

Азербайджанская сторона «пытается перенести напряженную ситуацию на армяно-азербайджанской границе на территорию РФ и создать конфликт между общинами двух народов», говорится в заявлении посольства Армении в Москве.

«В частности, это происходит на торгово-экономических площадках Москвы и других городов России, которые так или иначе связаны с властями Азербайджана», – цитирует «Интерфакс» текст документа.

В посольстве Армении заявили, что действия азербайджанской стороны носят «преднамеренный» характер. «Цель этих провокаций – подорвать основы межнационального согласия в России, способствовать росту напряженности в многонациональном обществе и создать прецеденты конфликтных ситуаций в стране», – сказано в заявлении.

В дипмиссии также напомнили, что все хозяйствующие субъекты на территории России, независимо от национальности и гражданства, должны соблюдать российские законы.

Посольство Армении в Москве призвало армян «быть бдительными, сдержанными и не поддаваться на провокации, а также не участвовать в различных акциях или инициативах, организованных в ответ на провокации азербайджанской стороны».

Напомним, в ночь на пятницу в кафе на юго-востоке Москвы произошла массовая драка между азербайджанцами и армянами. В «Союзе азербайджанцев России» заявили, что ответственность за происшествие лежит на армянах, якобы инициировавших конфликт.

Между тем в ГУ МВД по Москве сообщили о возбуждении уголовного дела по факту драки между выходцами из Азербайджана и Армении. Задержаны 25 человек.