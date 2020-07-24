 

В доме украинского антикоррупционного активиста произошел пожар

24.07.2020, 15:45, Новости дня

Известный украинский антикоррупционный активист Виталий Шабунин сообщил о пожаре в своем доме, назвав его результатом умышленного поджога с целью покушения на его жизнь, и потребовал, чтобы президент Владимир Зеленский лично расследовал этот инцидент.

Как сообщается в заявлении Центра противодействия коррупции, в доме Шабунина случился взрыв, который вызвал пожар.

Самого активиста, являющегося одним из создателей центра, на момент происшествия не было дома. Его родителям удалось спастись от пожара.

Западные дипломаты, призывающие Украину искоренить коррупцию и оздоровить судебную систему, выражают беспокойство по поводу случившегося.

Центр противодействия коррупции назвал пожар частью кампании, нацеленной на запугивание организации и прекращение ее деятельности.

По словам Центра, кампания также включает физическое насилие, сфабрикованные дела и клевету в отношении членов организации.





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