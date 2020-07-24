Число заболевших коронавирусом в США превысило 4 млн человек
24.07.2020, 15:45, Новости дня
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США превысило 4 миллиона, увеличившись в два раза чуть больше, чем за месяц.
Напомним, 8 июля число случаев заражения в стране достигло отметки 3 миллиона.
Эксперты сходятся во мнении, что истинное число заболевших может быть намного выше и, возможно, превышает официальный показатель в 10 раз.
Коронавирус унес 144 000 жизней в США. Страна по-прежнему занимает первое место в мире по количеству заболевших и умерших.
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Русская служба «Голоса Америки»
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