 

Елена Летучая, Сабина Ахмедова и другие гости ужина шеф-повара Луиса Педроса

24.07.2020, 15:35, Разное

Вчера в ресторане O2 Lounge, расположенном на крыше отеля The Ritz-Carlton Moscow, состоялся ужин с новым шеф-поваром Луисом Педроса. Провести пусть и пасмурный, но теплый вечер в компании друзей и оценить гастрономические творения маэстро пришли Елена Летучая, Сабина Ахмедова, Яна Лапутина и Отари Гогиберидзе, Анастасия Меськова, Анжелика Каширина, Иван Чуйков и другие.

Гости наслаждались временем на панорамной крыше с видом на Кремль и Красную площадь, где царило настроение курорта – здесь расположились шезлонги из ротанга и пляжная кровать, а также живописный сад под белыми парусами. После прогулки звезд пригласили к столу, где Луис Педроса представил меню с авторскими закусками, свежими морепродуктами и другими блюдами.

Елена ЛетучаяАнастасия МеськоваСабина Ахмедова и Анастасия МеськоваСабина АхмедоваЯна Лапутина и Отари ГогиберидзеАнжелика КаширинаИлана ЮрьеваИван ЧуйковУжин в O2 LoungeУжин в O2 Lounge





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