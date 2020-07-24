Елена Летучая, Сабина Ахмедова и другие гости ужина шеф-повара Луиса Педроса

24.07.2020, 15:35, Разное

Вчера в ресторане O2 Lounge, расположенном на крыше отеля The Ritz-Carlton Moscow, состоялся ужин с новым шеф-поваром Луисом Педроса. Провести пусть и пасмурный, но теплый вечер в компании друзей и оценить гастрономические творения маэстро пришли Елена Летучая, Сабина Ахмедова, Яна Лапутина и Отари Гогиберидзе, Анастасия Меськова, Анжелика Каширина, Иван Чуйков и другие.

Гости наслаждались временем на панорамной крыше с видом на Кремль и Красную площадь, где царило настроение курорта – здесь расположились шезлонги из ротанга и пляжная кровать, а также живописный сад под белыми парусами. После прогулки звезд пригласили к столу, где Луис Педроса представил меню с авторскими закусками, свежими морепродуктами и другими блюдами.

Елена Летучая Анастасия Меськова Сабина Ахмедова и Анастасия Меськова Сабина Ахмедова Яна Лапутина и Отари Гогиберидзе Анжелика Каширина Илана Юрьева Иван Чуйков Ужин в O2 Lounge Ужин в O2 Lounge