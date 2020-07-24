 

Романтика на яхте: Лионель Месси отдыхает с женой Антонеллой Рокуццо и детьми у берегов Ибицы

24.07.2020, 15:35, Разное

На прошлой неделе в Испании завершилась Ла Лига, которую поклонникам футбола пришлось ждать три дополнительных месяца из-за пандемии коронавируса. И хотя команде Лионеля Месси “Барселоне” не удалось на этот раз одержать победу – она уступила ее “Реалу”, сам Лионель был признан лучшим бомбардиром Лиги: он забил 25 голов, что на четыре мяча больше, чем у форварда “Реала” Карима Бензема. После такого – самое время восстановить ресурсы организма и провести время уединенно в кругу самых близких, что Лионель и делает. Он арендовал яхту у берегов Ибицы и отдыхает там вместе с женой Антонеллой Рокуццо, детьми – 7-летним Тьяго, 4-летним Матео и 2-летним Чиро, а также партнером по команде и другом Луисом Суаресом и его семьей – женой Софией Балби и детьми, 9-летней Делфиной, 6-летним Бенджамином и 1,5-годовалым Лаутаро.

Лионель МессиАнтонелла РокуццоЛуис Суарес с дочерью

Лионель МессиЛионель и Антонелла вместе уже много лет, но, судя и по новым фотографиям, чувства между ними не только не остыли, но загораются с новой силой с каждым годом. История их любви необычна: они познакомились 30 лет назад, когда оба были детьми, жили в Аргентине и не представляли, что их ждет впереди. Весь свой путь звезда футбола прошел с подругой детства рука об руку: сначала он сам переехал в Европу, потом забрал ее и создал семью. 

Лионель и АнтонеллаСупруга лучшего футболиста мира Антонелла Роккуццо – не модель, не актриса, не светская дама, не певица – просто девочка из соседнего двора, с которой будущий футболист познакомился в пять лет.

Она вдохновляет меня на победы. Она особенная во всем. Однажды я подарил на день рождения Анто яхту, и знаете, что она сказала? “Это слишком дорого!”. Вот за это я ее и люблю,

– смеясь, вспоминал самый высокооплачиваемый футболист в мире.
 
В 2017 году пара сыграла свадьбу в Росарио – неподалеку от того двора, где познакомились. От подарков молодожены отказались и попросили гостей сделать пожертвования в благотворительный фонд. Сейчас они вместе воспитывают троих сыновей.





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