Российские туроператоры заявили о готовности отправлять туристов за рубеж

24.07.2020, 15:30, Новости дня

Представители операторов «Интурист», Anex Tour и TUI сообщили, что готовы возобновить отправку российских туристов в Турцию.

«Туры в Турцию доступны для бронирования в нашей системе. Кроме того, в нашей системе посчитаны туры с перелетом через Стамбул, поэтому готовы лететь с 1 августа», – сообщили ТАСС в пресс-службе TUI Россия.

«Актуальные цены на заезды в августе уже есть на сайте, поэтому мы готовы к возобновлению продаж и оперативной деятельности», – рассказали в пресс-службе Anex Tour.

Компании ждут разъяснений от российских властей по условиям возобновления чартерной перевозки в Турцию. «Мы начнем отправку туристов, как только будут согласованы даты первых чартерных вылетов по собственным полетным программам», – пояснили в пресс-службе «Интуриста».

Напомним, ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что РФ возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. Министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что авиакомпаниям разрешат открыть рейсы в Британию, Танзанию и Турцию.