 

Путин ответил на просьбу ветерана о батутном центре в Петербурге

24.07.2020, 15:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПрезидент Владимир Путин указал властям Санкт-Петербурга на необходимость создания батутного центра для подготовки спортсменов. С соответствующей просьбой к главе государства обратился ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный мастер спорта СССР Игорь Виноградов.

В перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля, указывается, что правительству Санкт-Петербурга рекомендовано «предусмотреть создание спортивного зала для занятий на батуте в целях подготовки спортсменов, занимающихся в государственном бюджетном учреждении Спортивной школе олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью».

Ответственным за исполнение поручения назначен губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, Владимир Путин ждет от него доклад до 1 октября.

26 июня на встрече президента в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции «Мы вместе» к Путину обратился ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный мастер спорта СССР Игорь Виноградов с просьбой оснастить батутный зал.

Он попросил помощи для своих подопечных – чемпионок РФ Сони Тихоновой, Лиды и Марии Яковлевых, Ани Шпыневой. Тогда глава государства пообещал 90-летнему тренеру, что батут будет.





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