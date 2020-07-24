Собор Святой Софии открылся для посетителей

24.07.2020, 15:30, Новости дня

Собор Святой Софии официально открыл в пятницу свои двери для всех посетителей: как для желающих совершить поклонение в мечети, так и для туристов. Все внутреннее убранство, включая иконы и фрески, сохранены, но скрыты от глаз посетителей при помощи занавесок.

К 15.40 мск в мечети находились по меньшей мере 200-300 человек, десятки молятся на постеленных в соборе коврах, передает ТАСС.

Ранее в пятницу доступ к собору Святой Софии ограничили из-за массового скопления людей.

Напомним, 10 июля госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении храма в мечеть.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным гарантировал доступ для всех желающих к этому памятнику культуры и сохранность христианских святынь. Также Турция обязалась охранять Айя-Софию как объект всемирного наследия.



