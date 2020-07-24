Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Армении и Азербайджана

24.07.2020, 15:16, Новости дня

Президент Владимир Путин обсудил на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности России, в частности, обстановку на границе Азербайджана и Армении, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Обсуждались также отношения РФ со странами СНГ, включая Азербайджан и Армению, главным образом в свете продолжающегося обострения на границе этих республик», – приводит его слова ТАСС.

«Для нас это очень чувствительно – ситуация на армяно-азербайджанской границе», – сказал Путин на совещании.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов.

Ситуация на границе Азербайджана и Армении обострилась 12 июля. Армения заявляла, что сбила 13 азербайджанских беспилотников, подбила три азербайджанских танка. В Баку сообщили о 12 погибших военнослужащих азербайджанской армии с момента обострения конфликта. Ереван сообщил о гибели пятерых и ранении девяти военнослужащих. Напряженная ситуация на линии фронта сохраняется.

Кроме того, сообщил Песков, Путин обсуждал с постоянным членам Совбеза ход переговоров с другими странами об открытии авиасообщения.

Напомним, ранее в пятницу стало известно, что российские авиакомпании получат официальное уведомление о возобновлении полетов в Британию, Танзанию и Турцию и смогут открыть продажу билетов по этим направлениям.

Также глава государства рассказал членам Совбеза РФ об итогах своего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, в четверг Путин провел с Трампом телефонный разговор, в котором обсудил проблематику стратегической стабильности.

Помимо этого, в пятницу министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о подготовке к военно-морскому параду.

Главный военно-морской парад состоится 26 июля в Санкт- Петербурге и Кронштадте в честь Дня ВМФ. В этом году по требованиям Роспотребнадзора число его зрителей будет ограничено.