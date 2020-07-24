 

“Вершина айсберга”. Что зубы и десны могут сказать об общем здоровье

24.07.2020, 15:15, Разное


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Когда мы идем к стоматологу, мы ожидаем, что он приведет в порядок наши зубы. Мы редко думаем, что своевременное лечение зубов и десен поможет сохранить здоровье всего организма. Также мы не ожидаем, что узкий специалист, заглянув в рот пациенту, диагностирует у него соматическую болезнь.

Многие изменения в полости рта можно назвать «вершиной айсберга», которая напрямую связана с общим состоянием здоровья. Болезни зубов и десен могут быть как причиной, так и следствием заболеваний других органов и систем.

Проблемы со здоровьем, которые могут вызывать болезни зубов и десен:

  • Эндокардит. Это инфекционное воспаление внутренней оболочки сердца. В первую очередь поражаются сердечные клапаны. Инфекция (обычно это стрептококки) попадает в кровь из гнойных очагов около зубов, и проникает в сердце.
  • Сердечно-сосудистые болезни. Многие исследования показывают, что в определенных случаях образование тромбов в артериях связано с бактериями, которые находятся в зубном налете. Предполагается, что хорошая гигиена полости рта может снизить риск инсультов и инфарктов.
  • Пневмонии. Считается, что определенные бактерии могут попадать из ротовой полости в легкие. Это может приводить к тяжелой пневмонии и даже острому респираторному дистресс-синдрому.
  • Рак. В настоящее время не считается, что болезни десен – причина рака. Но ряд исследований связывал рак пищевода и желудка с гингивитом и пародонтитом. Предполагается, что она обусловлена бактериями.

Еще большее количество болезней влияет на здоровье ротовой полости. Перечислим некоторые из них.

  • Сахарный диабет снижает сопротивляемость организма инфекциям. Он часто сопровождается тяжелыми поражениями десен. Иногда именно стоматолог может предложить пациенту проверить уровень сахара в крови. У людей с воспалением десен он часто повышен.
  • ВИЧ-инфекция. Для нее характерны болезненные поражения слизистой полости рта.
  • Остеопороз может ослаблять костную ткань челюстей. Это приводит к потере тканей пародонта и потере зубов.
  • Болезнь Альцгеймера. Одно из ее проявлений – потеря навыков личной гигиены. Страдает уход за полостью рта, увеличивается риск стоматологических патологий.

Американская стоматологическая ассоциация рекомендует обращаться к стоматологу тем, кто испытывает хотя бы один из приведенных симптомов:

  • Десны кровоточат во время чистки зубов и межзубных промежутков.
  • Десны припухшие или болезненны.
  • Десны отходят от зубов.
  • Неприятный запах изо рта в течение длительного времени.
  • Из промежутка между зубом и десной выделяется гной.
  • Зубы подвижны или выпадают.
  • Изменился характер смыкания зубов.
  • Изменился характер прилегания съемных протезов.

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