“Вершина айсберга”. Что зубы и десны могут сказать об общем здоровье
24.07.2020, 15:15, Разное
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Когда мы идем к стоматологу, мы ожидаем, что он приведет в порядок наши зубы. Мы редко думаем, что своевременное лечение зубов и десен поможет сохранить здоровье всего организма. Также мы не ожидаем, что узкий специалист, заглянув в рот пациенту, диагностирует у него соматическую болезнь.
Многие изменения в полости рта можно назвать «вершиной айсберга», которая напрямую связана с общим состоянием здоровья. Болезни зубов и десен могут быть как причиной, так и следствием заболеваний других органов и систем.
Проблемы со здоровьем, которые могут вызывать болезни зубов и десен:
- Эндокардит. Это инфекционное воспаление внутренней оболочки сердца. В первую очередь поражаются сердечные клапаны. Инфекция (обычно это стрептококки) попадает в кровь из гнойных очагов около зубов, и проникает в сердце.
- Сердечно-сосудистые болезни. Многие исследования показывают, что в определенных случаях образование тромбов в артериях связано с бактериями, которые находятся в зубном налете. Предполагается, что хорошая гигиена полости рта может снизить риск инсультов и инфарктов.
- Пневмонии. Считается, что определенные бактерии могут попадать из ротовой полости в легкие. Это может приводить к тяжелой пневмонии и даже острому респираторному дистресс-синдрому.
- Рак. В настоящее время не считается, что болезни десен – причина рака. Но ряд исследований связывал рак пищевода и желудка с гингивитом и пародонтитом. Предполагается, что она обусловлена бактериями.
Еще большее количество болезней влияет на здоровье ротовой полости. Перечислим некоторые из них.
- Сахарный диабет снижает сопротивляемость организма инфекциям. Он часто сопровождается тяжелыми поражениями десен. Иногда именно стоматолог может предложить пациенту проверить уровень сахара в крови. У людей с воспалением десен он часто повышен.
- ВИЧ-инфекция. Для нее характерны болезненные поражения слизистой полости рта.
- Остеопороз может ослаблять костную ткань челюстей. Это приводит к потере тканей пародонта и потере зубов.
- Болезнь Альцгеймера. Одно из ее проявлений – потеря навыков личной гигиены. Страдает уход за полостью рта, увеличивается риск стоматологических патологий.
Американская стоматологическая ассоциация рекомендует обращаться к стоматологу тем, кто испытывает хотя бы один из приведенных симптомов:
- Десны кровоточат во время чистки зубов и межзубных промежутков.
- Десны припухшие или болезненны.
- Десны отходят от зубов.
- Неприятный запах изо рта в течение длительного времени.
- Из промежутка между зубом и десной выделяется гной.
- Зубы подвижны или выпадают.
- Изменился характер смыкания зубов.
- Изменился характер прилегания съемных протезов.
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