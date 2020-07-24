Вячеслав Кантор и эксперты Люксембургского форума опасаются реального краха «ядерной сделки» по Ирану

24.07.2020, 15:09, Разное

Эксперты Люксембургского форума рекомендуют лидерам ведущих мировых держав предпринять все необходимые меры по разрешению кризиса вокруг ядерной программы Ирана

14 июля 2020 года состоялась онлайн-конференция Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы под названием «Новый иранский кризис: прекращение эскалации», посвящённая текущей ситуации вокруг ядерной программы Ирана и угрозам, которую несёт в себе её дальнейшее развитие.

Участники конференции рассматривают в качестве значительной угрозы возможность полного краха «ядерной сделки» – Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану, учитывая выход из неё США и заявления иранского руководства о частичном прекращении своих обязательств по Плану, продолжении обогащения урана и создании соответствующей инфраструктуры.

«Кризис ядерной сделки с Ираном угрожает обвальной нуклеаризацией не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. Поскольку реальное прекращение действия СВПД фактически возвращает обстановку острого кризиса вокруг иранской ядерной программы до состояния, при котором Иран способен создать ядерное оружие в кратчайшие сроки (не более одного года). Иран в настоящее время нарушает одно за другим ограничения и запреты, принятые в рамках СВПД, открыто препятствуя законным операциям МАГАТЭ» – отметил Вячеслав Кантор.

Президент Форума также заявил, что Иран продолжает испытания ракет повышенной дальности и в настоящее время располагает целым комплексом ракетных комплексов, способных поражать и Израиль, и страны всей Европы. Эскалация политической напряженности и насилия на Ближнем Востоке является одним из наиболее опасных региональных кризисов, разрастающихся на фоне противостояния великих мировых держав и трагических последствий пандемии COVID -19.

Участники конференции отметили недопустимость дальнейшей эскалации кризиса и возможного ядерного конфликта на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем, а также более масштабной войны с высокой вероятностью вовлечения других государств. Лидеры ведущих мировых держав и руководители международных организаций должны предпринять все необходимые усилия для снижения напряжённости и предотвращения создания Ираном ядерного оружия.

По итогам мероприятия экспертами Люксембургского форума будет подготовлен заключительный документ с основными выводами и рекомендациями, который будет представлен главам государств, официальным лицам и руководителям СБ ООН, МАГАТЭ и в другие международные организации.

Участие в конференции приняли профессор Стэнфордского университета, экс-министр обороны США Уильям Перри; президент Пагуошского движения учёных, ранее высокий представитель ООН по делам разоружения Серхио Дуарте; президент Люксембургского форума Вячеслав Кантор; директор Центра по изучению проблем нераспространения имени Дж.Мартина, профессор Монтерейского института международных исследований (США) Уильям Поттер; председатель Оргкомитета Люксембургского форума, главный научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, ранее начальник 4 ЦНИИ МО РФ Владимир Дворкин; руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик РАН Алексей Арбатов; старший научный сотрудник Центра востоковедения РАН Владимир Сажин; Руководитель Лаборатории «Центр ближневосточных исследований» Ирина Звягельская; почётный профессор факультета политологии Колумбийского университета, доктор наук (США) Роберт Легвольд; старший научный сотрудник Программы по ядерной политике «Фонда Карнеги за международный мир», ранее замсоветника по нацбезопасности, руководитель Отдела по международной безопасности и контролю над вооружениями Миниобороны Израиля Ариэль Левит; советник по вопросам политики в Офисе исполнительного секретаря ОДВЗЯИ, ранее руководитель Департамента МАГАТЭ по контролю и координации политики в области безопасности Тарик Рауф; директор и старший научный сотрудник российско-евразийской программы «Фонда Карнеги за международный мир», ранее офицер национальной разведки по РФ и Евразии Совета национальной разведки США Юджин Румер; старший научный сотрудник Атлантического совета, ранее директор Московского Центра Карнеги Роберт Нурик; главный научный сотрудник Центра по изучению проблем разоружения, энергетики и экологии МФТИ, профессор Анатолий Дьяков; ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Станислав Иванов; зампредседателя Оргкомитета Международного Люксембургского форума, заведующий Сектором военно-политического анализа ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев; вице–президент по науке «Фонда Карнеги за международный мир», доктор наук Джордж Перкович; директор Московского Центра Карнеги Дмитрий Тренин; руководитель Центра «Европа–Ближний Восток», главный научный сотрудник Института Европы РАН, доктор наук Александр Шумилин; научный сотрудник ИМЭМО РАН Константин Богданов; старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский.

Напомним, что соглашение по урегулированию иранской ядерной программы, получившее название Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), было заключено 14 июля 2015 года при участии «шестёрки» международных посредников – России, США, Китая, Великобритании, Франции и Германии. План предусматривает постепенное снятие санкций с Ирана в обмен на ограничения по его ядерной программе (отказ от разработки ядерного оружия и высокообогащённого урана, проведения НИОКР в этой области, строительства инфраструктуры, реакторов на тяжёлой воде и контроль со стороны МАГАТЭ). 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из СВПД, в ответ на что ровно год спустя, 8 мая 2019 года, Иран заявил о прекращении выполнения ряда пунктов плана, а впоследствии ещё несколько раз отказывался от других своих обязательств. 1 июля 2020 года спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что США рассматривают возможность применения военной силы против Ирана, в случае если это потребуется для предотвращения получения страной ядерного оружия.

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Международный Люксембургский форум по предотвращению ядерной катастрофы создан решением Международной конференции по предотвращению ядерной катастрофы, состоявшейся 24-25 мая 2007 года в Люксембурге. Он является одной из наиболее крупных неправительственных организаций, объединяющих ведущих мировых экспертов в области нераспространения ядерного оружия, сокращения и ограничения вооружений.

Основные задачи Форума:

· Содействие процессу ограничения и сокращения вооружений, противодействие нарастающим угрозам режиму нераспространения и размыванию основ Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) включая предотвращение роста ядерного терроризма и попыток отдельных стран получить доступ к ядерным материалам и технологиям.

· Укрепление глобального мира и безопасности путем использования новых подходов и разработки практически ориентированных предложений для политических лидеров по ключевым аспектам ядерного нераспространения и контроля над вооружениями.

В 2017 году форум отпраздновал свой 10-летний юбилей. С момента своего образования Люксембургский форум провёл за 10 лет почти 30 конференций, семинаров и рабочих встреч в Москве, Вашингтоне, Люксембурге, Берлине, Риме, Вене, Париже, Праге, Женеве, Брюсселе, Варшаве, Стокгольме и др. городах.

Результатами анализа экспертов Люксембургского форума всегда были декларации и обращения к лидерам ведущих государств, в ООН, МАГАТЭ, в другие международные органы с конкретными предложениями и рекомендации по направлениям решения критических ситуаций. Как правило, они встречают живой интерес со стороны своих адресатов, о чём свидетельствуют их регулярные ответы. Члены Наблюдательного совета Форума также формируют ежегодные оценки его работы и ставят актуальные задачи для дальнейшего анализа.



На фото: Президент Люксембургского форума Вячеслав Моше Кантор

Источник: Пресс-служба Международного Люксембургского форума.