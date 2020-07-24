Рок-группа Bon Jovi сообщила о выходе нового альбома

24.07.2020, 15:09, Разное

Американская рок-группа Bon Jovi из Нью-Джерси проинформировала фанатов, что новый студийный альбом появится 2 октября текущего года. Дата выхода была запланирована на 15 мая, но пандемия COVID-19 внесла свои коррективы.

Джон Бон Джови через социальные сети сообщил, что новый альбом «Bon Jovi: 2020» и сопровождающее его мировое турне, которое должно было стартовать в Такоме (США) 10 июня, перенесли на осень из-за коронавируса. Музыканты в период самоизоляции записали 2 новых трека «American reckoning» и «Do what you can» (в основе этой песни стихи фанатов).

За 37-летнюю творческую деятельность исполнители хита «It’s My Life» создали 2 концертных и 13 студийных альбомов, а также 6 сборников. Bon Jovi спели более 2600 раз для зрителей 50 стран мира, получили ряд музыкальных наград, Джон Джови и Ричи Самбора вошли в «Зал славы композиторов», а 2 года назад группу включили в «Зал славы рок-н-ролла».