Грабители в противовирусных костюмах отняли у москвички 100 тыс. рублей
24.07.2020, 15:08, Новости дня
В Москве двое неизвестных ограбили женщину, они отняли у нее 100 тыс. рублей, сообщили в ГУ МВД столицы.
«В 12.30 поступило сообщение, что на Рязанском проспекте, 45, корпус 1 женщина выходила из квартиры. Двое неизвестных толкнули ее, связали и угрожали предметом, похожим на пистолет», – сообщили РИА «Новости» в ведомстве.
Потерпевшая испугалась и рассказала, где хранит кошелек с деньгами. Подозреваемые забрали деньги и скрылись, на месте работает следственно-оперативная группа.
Источник в правоохранительных органах пояснил, что злоумышленники были одеты в противовирусные белые костюмы. По его словам, нападавшие отняли у женщины 100 тыс. рублей.
В апреле в Новой Москве трое неизвестных в медицинских масках связали сотрудника Минобороны и его жену и ограбили их коттедж.
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