Иван Охлобыстин рассказал о возможности стать родственниками с Дмитрием Нагиевым

24.07.2020, 14:53, Разное

В одном из недавних интервью Иван Охлобыстин заявил, что любит свою работу за возможность знакомиться с интересными людьми. Он также пояснил о вероятности стать родственниками с Дмитрием Нагиевым.

Иван Охлобыстин признался: сближение с коллегами, которые впоследствии становятся для него настоящими друзьями, приносит ему массу положительных эмоций. Так, артист поддерживает хорошие отношения с Дмитрием Назаровым, называя его приятным и одарённым человеком. Крайним открытием актёра стал Михаил Пореченков, с которым они подружились в ходе работы над комедийным телевизионным сериалом «Полярный».

Охлобыстин также отметил, что является поклонником таланта сына Дмитрия Нагиева. Кроме того, ему нравятся и человеческие качества Кирилла Нагиева. Однажды актёр даже говорил о нём со своей дочерью.

«Он клевый, очень деликатный и тонко понимающий сверхзадачу. Моя дочь Варвара… интересуется, женат ли он. И вообще претензии предъявляет: «Пап, нашел бы ты нам какого-нибудь актера симпатичного. Что мы все в девках ходим?» — поделился Охлобыстин.

Тем не менее, артист не обращает на это внимания и отвечает, что клоунов и дома хватает, информирует Слово и Дело. Артист считает, что его человеческим находкам место на съёмочной площадке.