«Какая прелесть! Хочу такую же!»: Самую маленькую собаку в мире клонировали 49 раз

24.07.2020, 14:41, Разное

Несколько лет назад весь мир восторгался крошечной чихуахуа по кличке Чудесная Милли (Miracle Milly), которая была настолько маленькой, что уменьшалась в небольшой чайной чашке.

Вскоре после этого Милли попала в Книгу Рекордов Гиннесса, сначала как самый маленький щенок в мире, а потом как самая маленькая взрослая собака.

Милли родилась в конце 2011 года в Пуэрто-Рико и при рождении была меньше самого маленького котенка, без труда умещаясь в столовой ложке.

При виде этого слабенького существа, в котором едва теплилась жизнь, ветеринары говорили, что щенок долго не протянет.

Милли щенок

Однако, несмотря на неблагоприятные прогнозы, Милли не только не умерла, но и оказалась достаточно крепка здоровьем, хотя навсегда так и осталась собакой-карликом.

Сейчас Милли и ее хозяйка живут в штате Флорида. Милли за это время подросла лишь на чуть-чуть и ее рост в холке не доходит даже до 10 см, а весит она всего 544 грамма.

Взрослая Милли

Когда фотографии симпатичной Милли разлетелись по интернету, многие люди захотели себе такую же собаку. Ситуацией вскоре решили воспользоваться генетики из Южной Кореи, которые сделали хозяйке Милли выгодное предложение клонировать за деньги ее чудо-собачку.

Правда генетики руководствовались не желанием завести себе такого питомца и даже не продавать их желающим из разных стран, а изучить ДНК Милли и понять, почему она такая маленькая и не скрываются ли за ее размерами букеты сопутствующих опасных болезней.

Хозяйка тут же согласилась. Первые клонированные "Милли" родились в августе 2017 года, их произвели по той же технологии, по которой клонировали знаменитую овцу Долли.

Предполагалось, что далеко не каждый запланированный клон Милли сумеет развиться из эмбриона и дожить до момента рождения, поэтому генетики перестраховались и "наштамповали" несколько десятков клонов Милли. В итоге выяснилось, что их опасения были напрасными, клонов Милли выжило куда больше, чем планировалось и на свет появилось целых 49 собачек.

Из них хозяйке Милли отдали 12 и она увезла их с собой во Флориду. Вскоре Милли снова попала в Книгу Рекордов Гиннесса, уже как самая клонированная собака в мире.

По словам Ванессы, хозяйки Милли, ее клонированные копии не совсем идентичны Милли, некоторые чуть больше по размерам. Некоторое время эти клоны жили в доме Ванессы, но потом она нашла всем новых хозяев.

Те клоны Милли, которые остались в южнокорейской генетической лаборатории, сейчас изучаются учеными на предмет того, насколько они оказались похожими на оригинал и какие вероятные генетические ошибки были проведены при их клонировании. В будущем возможно Милли клонируют еще раз, чтобы сделать ее копии еще более идентичными.