МИД Украины: Стратегия деоккупации Крыма готова

24.07.2020, 14:31, Новости дня

Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в эфире телеканала “Дом” заявила, что украинские власти подготовили стратегию деоккупации Крыма.

При этом замминистра подчеркнула, что на данный момент документ является непубличным и представляет собой лишь часть большой стратегии освобождения оккупированного Россией украинского полуострова.

Также Джапарова отметила, что МИД Украины планирует создать международную коммуникационную площадку по вопросам, связанным с Крымом.

“Когда мы говорим о Донбассе, у нас так или иначе есть различные формы коммуникации, дискуссии о будущем Донбасса. У нас есть трек международного внимания к этому вопросу. Однако когда мы говорим про Крым, к сожалению, реакция мирового сообщества достаточно фрагментарна и спорадична”, – подчеркнула Джапарова.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.