Россия заняла треть мирового рынка реактивных систем залпового огня

24.07.2020, 14:30, Новости дня

Россия занимает треть мирового рынка реактивных систем залпового огня, сообщил гендиректор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

«Мы занимаем почти треть мирового рынка РСЗО. Нашими основными конкурентами являются США и Китай. Отмечу, что китайские разработки во многом находятся под влиянием российских образцов», – цитирует Чемезова РИА «Новости».

По его словам, новая РСЗО «Торнадо-С» в 2019 году получила экспортный паспорт, ее начали поставлять за рубеж.

«Точность стрельбы снарядов «Торнадо-С» – в 15-20 раз выше, чем у снарядов РСЗО «Смерч». Система способна поражать не только пространственно-протяженные цели, но и малоразмерные. Для «Торнадо-С» впервые разработаны два 300-миллиметровых управляемых реактивных снаряда. Каждому из снарядов можно задать индивидуальные параметры не только по дальности полета, но и по траектории для разведения их по различным целям», – добавил Чемезов.

Также глава госкорпорации рассказал о тяжелой огнеметной системе нового поколения ТОС-2 («Тосочка»). «Машина (ТОС-2) также оборудована системами радиоэлектронной защиты от высокоточного оружия», – сказал глава Ростеха.

В отличие от предшественниц, «Тосочка» не нуждается в транспортно-заряжающей машине, снаряды в пусковую установку поступают при помощи крана-манипулятора, находящегося на боевой машине. Это добавляет системе универсальности и автономности.

Кроме того, в Ростехе сообщили об открытии нового производственного цеха площадью свыше 3 тыс. 400 кв. м. на тульском научно-производственном объединении (НПО) «Сплав», передает ТАСС.

«Открытие цеха площадью более 3 тыс. 400 кв. метров приурочено к 75-летнему юбилею, который отмечает в эти дни предприятие. В новом цехе будет осуществляться сборка корпусов снарядов к реактивным системам залпового огня различных калибров, а также элементов боеприпасов: механических частей, блоков системы управления, парашютных отсеков», – уточнили в корпорации.

На этих площадях планируется производить изделия для РСЗО «Смерч», «Ураган», «Торнадо-Г» и других.

Напомним, РСЗО «Торнадо-С» участвовали в недавней внезапной проверке войск на юге России. Реактивное соединение Южного военного округа в Астраханской области, оснащенное РСЗО «Торнадо-С», провело марш в назначенные районы для отработки задач в рамках внезапной проверки ВС России.