 

Трамп объявил себя помощником Вселенского патриархата

24.07.2020, 14:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПрезидент США Дональд Трамп на встрече с архиепископом Константинопольской православной церкви Элпидофором в Белом доме раскритиковал решение президента Турции превратить собор Святой Софии в мечеть.

«После запланированной 30-минутной встречи, которую архиепископ Элпидофор провел с вице-президентом США Майклом Пенсом в Вашингтоне, Трампу сообщили о том, что в Белом доме находится архиепископ, он пригласил его в свой кабинет и обсудил с ним все критические темы в течение 15 минут», – передает РИА «Новости» сообщение Афинского агентство новостей АМНА.

«Президент США выглядел очень раздраженным и выразил свою обеспокоенность вопросом защиты прав человека и особенно религиозных свобод меньшинств в Турции. Он объявил себя помощником и сторонником Вселенского патриархата и лично патриарха Варфоломея, а также эллинизма, и подчеркнул, что он немедленно приступит к необходимым вмешательствам», – говорится в сообщении.

Вице-президент Пенс написал в Twitter, что США будут решительно выступать на стороне греческой православной церкви, призывая к тому, чтобы собор Святой Софии оставался доступным источником вдохновения для каждого человека любой веры.

«Я благодарен за встречу с президентом Трампом и вице-президентом Пенсом в Белом доме. Я выразил нашу глубокую скорбь по поводу превращения собора Святой Софии в мечеть, наше беспокойство о безопасности Вселенского патриархата и защите религиозных свобод», – написал архиепископ Элпидофор в своем аккаунте в Twitter.

«Во время встречи, которая прошла в теплой атмосфере, архиепископ Америки поднял все ключевые вопросы, касающиеся Вселенского патриархата, особо подчеркнув важность и необходимость открытия Богословской школы Халки», – информирует АМНА.

Архиепископа сопровождал главный управляющий американской архиепископией отец Александрос Карлуцос.

Ранее комитет представителей православных церквей при Евросоюзе (CROCEU) осудил решение турецких властей превратить собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле из музея в мечеть.

Напомним, что в начале июля президент Турции Тайип Эрдоган заявил о подписании указа по смене статуса собора Святой Софии на мечеть.





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