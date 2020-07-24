Москвичка пойдет под суд за попытку купить ребенка

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24.07.2020, 14:23, Разное

В подмосковном Раменском будут судить москвичку, которая пыталась купить ребенка. 44-летнюю женщину задержали в Жуковском.

Злоумышленница разместила в Сети объявление о намерении приобрести новорожденного. Под видом продавцов с ней связались правоохранители, которые задержали ее на месте встречи, когда та передала деньги – 75 тысяч рублей. Она признала свою вину в ходе допроса.





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