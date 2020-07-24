Летиция Каста впервые за долгое время появилась на публике со своей 18-летней дочерью

24.07.2020, 14:20, Разное

В отличие от коллег по цеху, Летиция Каста предпочитает не распространяться о своей личной жизни и не создает вокруг нее шумиху. Узнать о том, как живет семья модели и актрисы, можно лишь благодаря редким интервью и снимкам папарацци. Такие снимки на днях появились благодаря итальянским фотографам, которые застали Касту на отдыхе в Риме. И не одну, а со старшей дочерью Сатин, которая крайне редко появляется на публике и никак не проявляет себя в сфере шоу-бизнеса и кино.

Папарацци застали 42-летнюю Летицию и 18-летнюю Сатин на шопинге – в частности, в одном из римских магазинчиков они купили ботинки от местных мастеров. При этом выглядели мама и дочь, как ровесницы: первая выбрала мини-платье, теннисные тапочки и плетеную сумку, а вторая остановилась на спортивном стиле, надев брюки с лампасами и простую белую майку.

Летиция Каста в Риме Летиция Каста с дочерью СатинСатин – дочь Летиции Касты от французского фотографа Стефано Седнуи, она появилась на свет 19 октября 2001 года. Также у актрисы есть двое детей от итальянского актера Стефано Аккорси: Орландо, родившийся 21 сентября 2006 года, и Афина, 29 августа 2009 года. Сейчас Каста состоит в браке с актером Луи Гаррелем, который младше ее на 5 лет. По данным HOLA!, бракосочетание Касты и Гарреля состоялось 10 июня 2017 года на пляже Лумио острова Корсика, где Летиция провела свое детство и куда часто ездит отдыхать. На свадьбе присутствовали друзья и родственники пары, включая трех детей Летиции, а вот приемной дочери Луи, Селин, на свадьбе не было. Об отношениях пары стало известно 5 лет назад: в мае 2015-го влюбленных впервые подловили вместе во время страстных поцелуев в Латинском квартале Парижа. Спустя год папарацци сделали еще несколько редких снимков, на которых Летиция и Луи обедают в одном из уличных кафе Рима.

Летиция Каста и Луи Гаррель