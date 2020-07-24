Власти Чикаго убрали вызвавший протесты памятник Колумбу

24.07.2020, 14:16, Новости дня

Власти американского Чикаго (штат Иллинойс) убрали из городского парка памятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу, ранее ставший причиной протестов в городе.

По данным издания, статуя была убрана в пятницу около 3.00 по местному времени (11.00 мск), передает РИА «Новости» со ссылкой на местное издание Chicago-Sun Times.

В прошлую пятницу большая группа людей, протестующих против расизма, собралась в Грант-Парке, где расположен монумент. Сообщалось, что протестующие бросали в стражей порядка разные предметы, те в свою очередь применили в отношении участников акции дубинки. Были задержаны 12 человек, кроме того, пострадали около 18 сотрудников полиции.

Согласно Chicago-Sun Times, впоследствии мэр призвала убрать памятник.

В среду первый заместитель суперинтенданта полиции Эрик Картер сообщил, что в результате стрельбы в Чикаго пострадали 14 человек, которым «оказывают помощь в пяти больницах».

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил о многочисленных убийствах в Чикаго и сравнил Чикаго с Афганистаном.