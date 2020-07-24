А во лбу клеймо горит

24.07.2020, 13:55, Разное

Роскомнадзор хочет, чтобы «иностранные агенты» писали о своем статусе в каждом сообщении МАКСИМАЛЬНО БОЛЬШИМ ШРИФТОМ.

Митинг за свободу интернета в Москве. Фото: Евгений Разумный / ТАСС

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект приказа Роскомнадзора (РКН) — вдохните глубже: «Об утверждении Формы указания на то, что сообщения и материалы созданы и (или) распространены иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, требований к размещению и порядка размещения такого указания».

На необходимость утверждения РКН соответствующей «формы…» указал закон от 2 декабря 2019 г. N 426-ФЗ (им были внесены изменения в закон о СМИ). РКН дремал полгода и теперь выдал «шедевр» — как в смысле владения русским языком, так и с правовой точки зрения. Между тем приказ и «форма» станут инструкцией, обязательной не только для сотрудников РКН, но и для формирования судебной практики.

Обсуждать проект, кроме РКН, в общем не с кем, скорее всего он будет подписан,

и тогда для 11 иностранных и связанных с ними российских СМИ (пока это «Голос Америки» и Радио «Свобода» с его «дочками») настанут «смутные времена».

Проект предлагает размещать уведомление о статусе «СМИ-иноагента» над каждой текстовой заметкой: оно должно быть набрано контрастным кеглем, по размеру вдвое превышающим кегль заголовка, и размещаться сразу под заголовком, а в случае его отсутствия — перед началом текста (фактически — вместо заголовка). Если речь об аудио- или видеоконтенте, демонстрация уведомления «должна быть обеспечена в начале трансляции сообщения и (или) материала…», продолжительность показа должна быть не менее 15 секунд «в центре экрана» и «на площади не менее 20% от площади экрана». Это можно прочесть и так, что при трансляции, например, новостей «Голоса Америки» 15-секундая пауза с грозной плашкой должна предшествовать каждому «сообщению» (ни в одном законе не разъясняется, что такое «сообщения» и «материалы» СМИ).

Известный медиаюрист Галина Арапова отмечает, что правила относительно кегля и места расположения до сих пор предъявлялись разве что к возрастной маркировке типа «18+». Другие пометки, в том числе о рекламе, публикациях НКО — «иностранного агента» или об упоминаемых запрещенных экстремистских организациях до сих пор жестко не регламентировались: главное, чтобы была выполнена функция предупреждения. Но где гарантии, что такие же требования (например, о размере кегля) не будут распространены и на другие пометки? — задает Арапова вопрос, основываясь на своей обширной практике информационных споров.

О том, какие меры могут применяться к «СМИ-иноагентам» за отсутствие оговоренной «формой» маркировки, рассказывает введенная в декабре 2019 года статья 19.34.1 КоАП РФ: штраф до 10 тыс. руб. для граждан, до 50 тыс. руб. для должностных лиц и до 500 тыс. руб. для юридических лиц. Но это только на первый раз: в случае повторного нарушения штрафы возрастут до 50, 100 тыс. и миллиона рублей, а при «грубом нарушении порядка деятельности «СМИ-иноагента» житель заплатит 100 тыс. руб. или отправится до 15 суток под арест, должностные лица заплатят до 200 тыс. руб., а юридические — до 5 млн.

Фото: Владимир Андреев / ТАСС

Судебная практика в отношении НКО — «иностранных агентов» — «Мемориала» и других — показывает, как сходные штрафы могут вести к разорению правозащитных организаций. Однако все «СМИ-иноагенты», пока внесенные в реестр, финансируются правительством США, которое, видимо, предпочтет после судебных процедур платить штрафы, но вряд ли, в отличие от российских НКО, даже миллионы рублей его скоро разорят.

Кроме СМИ-«иноагентов» ст. 25.1 Закона «О средствах массовой информации» в редакции от 02.12.2019 г. указывает и на неких физических лиц, «распространяющих… печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы… и получающих денежные средства и (или) иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций». До сих пор случаев применения этого закона к «физикам» в силу его мудрености не было, но проект указывает на такую возможность. Ведь пометка по «форме» должна стоять и в каждом случае распространения материала, который был подготовлен СМИ-«иноагентом», даже если он распространяется уже не самой редакцией, а репостится, в том числе и любым пользователем социальных сетей, полагает Арапова.

Еще один комментарий к инициативе РКН дал «Новой» соавтор действующего Закона о СМИ от 27 декабря 1991 года, экс-председатель СПЧ, профессор Михаил Федотов. Он указал, что ФЗ-426 от 2 декабря 2019 г. был принят в ответ на решение правительства США распространить их законы об иностранных агентах на российские «Russia Today» и «Спутник». По мнению Федотова, адекватным ответом здесь было бы распространение такого же режима на конкретные СМИ, финансируемые правительством США (и такая возможность еще в 1991 году была предусмотрена Законом о СМИ). Но вместо этого был принят закон, под который, в принципе, можно подвести любое зарубежные СМИ (ведь все они «получают финансирование из-за рубежа»).

Глава Роскомнадзора Юрий Липов (назначен на эту должность 20 марта 2020 года), для чьей подписи оставлено место под проектом приказа, за такие экзерсисы может и сам дорого заплатить, если в логике «гонки вооружений» США ответят аналогичными требованиями к «Спутнику» и «RT», считает Федотов. Он указывает, что требования «формы» не согласуются также с ГК РФ в части охраны авторских прав, так как любое дополнение произведения возможно только с согласия автора. «Роскомнадзор явно старался сделать требования “формы” нарочито обидными, — комментирует Федотов, —

но обидно будет, когда “ответка” прилетит Маргарите Симоньян.

Оба комментатора отмечают, что требования РКН к пометкам «СМИ-иноагентов» могут быть восприняты законодателем и в судебной практике как образец при решении вопросов, связанных также с публикацией опровержений или в рамках права на ответ, — а тогда уже взвоют и те СМИ, которые сами клеймят «иностранных агентов».

Как броские предупреждения «18+» вряд ли остудили желание кого-нибудь из подростков «вот это посмотреть», так будет и в этом случае: если мы знаем Радио «Свобода» как надежный источник информации, то будем по-прежнему заглядывать на его сайт, невзирая на придуманные чьей-то больной фантазией клейма.

Леонид Никитинский

обозреватель, член СПЧ