Азербайджанский политолог объяснил бойкот армянских товаров в торговых сетях в России

24.07.2020, 13:53, Новости дня

«Не покупать армянские фрукты – это не конфликт, это гражданская позиция», — об этом сообщил газете ВЗГЛЯД азербайджанский политолог Самир Мамедов, комментируя отказ сети магазинов «Твой дом» азербайджанского бизнесмена Араза Агаларова продавать армянские товары.

«Это сложный и достаточно эмоциональный вопрос. Говоря о любом конфликте в постсоветском пространстве, нужно учитывать, что многие выходцы из этих стран СНГ проживают в РФ и продолжают следить за ситуацией. Когда на территории их стран происходят военные столкновения, очевидно, это переносится на их видение ситуации в России», — убежден политолог Самир Мамедов.

В пятницу посол Армении в РФ Вардан Тоганян сообщил о том, что российская сеть магазинов «Твой дом», которой владеет азербайджанский бизнесмен Араз Агаларов, отказалась продавать армянские товары. Об этом же сообщил и глава ассоциации армянских экспортеров «Экспорт Армении» Эмиль Степанян. По его словам, магазины сети решили прекратить продажу всех армянских товаров: соков, варений, вина и коньяка.

Посол Тоганян заявил, что в торговой сети «Твой дом» «все прилавки заполнили товарами, произведенными в Азербайджане». Он назвал это провокацией, направленной «на то, чтобы превратить торговые точки в РФ в «Большой Нагорный Карабах». Дипломат утверждает, что менеджеры ТЦ открыто ссылаются на указание руководства, говоря о приостановке приема товаров, произведенных в Армении.

Вице-президент Союза армян РФ Левон Муканян в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал действия руководства торговой сети «Твой дом» провокацией, направленной «на то, чтобы превратить торговые точки в РФ в «Большой Нагорный Карабах», и призвал власти жестко отреагировать на сложившуюся ситуацию.

«Наше видение заключается в том, что продолжающаяся оккупация азербайджанских территорий в Карабахе и семи прилегающих к нему районах и есть причина всех тех торговых войн, которые происходят во всем мире, в том числе и в России. Именно поэтому азербайджанские бизнесмены массово бойкотируют армянские товары», — отметил политолог.

Это не конфликт, подчеркнул Мамедов, а гражданская позиция. По его словам, конфликт — это то, что происходит в Европе, в США, когда многотысячная толпа армянских протестующих избивает 30-50 азербайджанцев, которые охраняют свое посольство.

«Мы не можем заставить какого-либо бизнесмена сотрудничать с теми, кому он не доверяет, так как свобода коммерческих отношений является основным методом регулирования этих отношений», — отметил собеседник.

По мнению Мамедова, власти РФ могут призвать обе стороны к необострению ситуации, но это всегда будет продолжаться. «Перманентная оккупация азербайджанских территорий – это постоянный фактор риска. Нужно бороться не с симптомами болезни, а с ее причинами», — убежден политолог.

«Нужно направить все усилия, в том числе и Российской Федерации на то, чтобы международное право в этом регионе начало действовать и у южных границ РФ было спокойно и стабильно», — заключил Мамедов.

Ранее посольство Армении в России обратилось в полицию из-за сложностей с доступом фур с фруктами из республики на территорию столичного рынка «Фуд сити». Газета ВЗГЛЯД писала, как московские рынки решили азербайджано-армянский конфликт.



