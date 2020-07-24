Рубль почти не отреагировал на снижение ключевой ставки

24.07.2020, 13:53, Новости дня

Курс рубля в ходе валютных торгов Московской биржи практически не отреагировал на решение Банка РФ о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов, до 4,25%.

Рубль находился на отметке 71,58 рублей за доллар и 83,02 рублей за евро, свидетельствуют данные биржи на 13.30 мск, передает ТАСС.

К 13.37 мск доллар торговался на уровне 71,6 руб. (+0,18%), а евро – на 83,01 руб. (+0,17%).

Напомним, в пятницу Центральный банк РФ по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта – до 4,25% годовых, обновив ее исторический минимум.