 

В Екатеринбургской епархии потребовали возвращения настоятельницы в Среднеуральский монастырь

24.07.2020, 13:53, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЛишенный сана схимонах Сергий (Романов) должен покинуть Среднеуральский женский монастырь, который он продолжает своевольно удерживать, заявили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

«Напоминаем, что лишенный священнического сана схимонах Сергий своевольно удерживает женский монастырь. Между тем законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), назначенная Священным синодом. В епархии неоднократно отмечали, что восстановление мирной жизни обители возможно лишь с возвращением игумении Варвары, для чего схимонаху Сергию необходимо покинуть женский монастырь», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В епархии подчеркнули, что не сомневаются в возвращении монастыря «в лоно матери церкви».

Напомним, ранее в пятницу патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).





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