 

Голикова анонсировала расширение списка стран для возобновления авиасообщения

24.07.2020, 13:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВице-премьер Татьяна Голикова заявила, что оперативный штаб работает над расширением списка стран, с которыми может быть на взаимной основе восстановлено международное авиасообщение.

«Оперативный штаб еженедельно мониторирует ситуацию по поводу того, как развивается ситуация, и также будет работать и работает уже над расширением списка стран, в которое может быть возобновлено авиационное сообщение на взаимной основе», – сказала Голикова в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, РФ возобновляет авиасообщение пока только с тремя странами.

«Сегодня мы можем сказать, что это пока только три страны. Почему это три страны? Потому что мы относимся весьма аккуратно, чтобы возобновление авиационного сообщения не привело к появлению новых завозных случаев на территории Российской Федерации», – сказала Голикова.

Она отметила также, что международное авиасообщение возобновлено в связи со снижением темпов прироста коронавируса в России.

«Сегодня председателем правительства Российской Федерации было подписано распоряжение о начале возобновления авиационного сообщения с рядом государств. Это стало возможным, потому что на протяжении достаточно длительного времени в Российской Федерации снижаются темпы прироста новой коронавирусной инфекции», – сообщила Голикова.

Напомним, ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что РФ возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / Глава Херсонской ОГА заявил, что за сутки в области не выявили ни одного случая COVID-19

29.06 / Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

25.06 / Зеленский: Если не остановить рост заболевания COVID-19, то никто не будет рад ослаблению карантина

21.07 / Италия объявила о выходе из коронавирусной «бури»

11.07 / “Мы здесь власть”, “Путина – в отставку”. В российском Хабаровске прошел митинг в поддержку губернатора, обвиняемого в организации убийств

08.07 / Трамп впервые проводит встречу с президентом Мексики

11.07 / Секретарь Зеленского отреагировала на слухи о своей беременности от президента

24.06 / Данные миллионов пользователей Telegram утекли в Сеть

30.06 / Песков ответил на вопрос о контактах между Россией и США по «сговору» с талибами

23.07 / Депутат рассказал, о появлении в законе об игорном бизнесе возможности располагать казино в четырехзвездочных отелях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска