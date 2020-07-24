Голикова анонсировала расширение списка стран для возобновления авиасообщения

24.07.2020, 13:48, Новости дня

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что оперативный штаб работает над расширением списка стран, с которыми может быть на взаимной основе восстановлено международное авиасообщение.

«Оперативный штаб еженедельно мониторирует ситуацию по поводу того, как развивается ситуация, и также будет работать и работает уже над расширением списка стран, в которое может быть возобновлено авиационное сообщение на взаимной основе», – сказала Голикова в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, РФ возобновляет авиасообщение пока только с тремя странами.

«Сегодня мы можем сказать, что это пока только три страны. Почему это три страны? Потому что мы относимся весьма аккуратно, чтобы возобновление авиационного сообщения не привело к появлению новых завозных случаев на территории Российской Федерации», – сказала Голикова.

Она отметила также, что международное авиасообщение возобновлено в связи со снижением темпов прироста коронавируса в России.

«Сегодня председателем правительства Российской Федерации было подписано распоряжение о начале возобновления авиационного сообщения с рядом государств. Это стало возможным, потому что на протяжении достаточно длительного времени в Российской Федерации снижаются темпы прироста новой коронавирусной инфекции», – сообщила Голикова.

Напомним, ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что РФ возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.



