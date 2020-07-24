 

Полицейского осудили за фальсификацию дела в отношении сотрудника Госдумы

24.07.2020, 13:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаМосгорсуд вынес приговор экс-заместителю главы 27-го отдела управления «Б» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Сергею Урядову, которого обвиняют в фальсификации уголовного дела в отношении сотрудника управления делами Госдумы.

«В Московском городском суде оглашен приговор в отношении Сергея Урядова. Суд постановил признать его виновным по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий») и назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах сроком на три года», – сообщили ТАСС в суде.

Слушание дела проходило в закрытом режиме из-за грифа материалов «совершенно секретно».

Урядов, по версии следствия, намереваясь улучшить количественные показатели своей работы и обеспечить продвижение по службе, под видом оперативно-разыскной деятельности разработал «искусственное создание доказательств» совершения мошенничества начальником инженерно-технического отдела управления делами аппарата Госдумы Андрея Вострова.

Полицейский поручил своему пособнику Вадиму Алферову спровоцировать Вострова на получение средств якобы за содействие в трудоустройстве двух сотрудников в Госдуму.

В отношении Вострова возбудили уголовное дело, его осудили на три года лишения свободы. Востров отбыл наказание, его признали потерпевшим. Он подал иск о компенсации причиненного ущерба.





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