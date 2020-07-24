Дегтярев проверил готовность школ Хабаровского края к новому учебному году

24.07.2020, 13:48, Новости дня

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев посетил несколько школ регионального центра, проверив готовность учреждений к новому учебному году.

О готовности школ Дегтяреву доложили руководители муниципальных властей, а также министр образования и науки края Виктория Хлебникова, говорится в сообщении на сайте правительства Хабаровского края.

Планируется, что в регионе в 2020 году за парты сядут около 17 тыс. первоклассников. Общее количество обучающихся в крае составит 152 тыс. человек. Речь идет как о муниципальных школах, так и о негосударственных учреждениях. В период карантинных мероприятий было организовано дистанционное обучение.

«Наша общая задача, чтобы все школьники учились в одинаковых условиях, речь в том числе идет о горячем питании. Такую задачу поставил глава государства. В регионе 88% школ организуют питание учащихся на базе собственных пищеблоков, остальные намерены закупать продукцию у предприятий общепита. С точки зрения безопасности все школы к 1 сентября должны быть полностью готовы. Мы тщательно проследим за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, а также проведением ремонтных работ. В случае срыва сроков, низкого качества – будем привлекать к ответственности», – сказал Дегтярев.

В ходе осмотра лицея «Звездный» врио главы региона подчеркнул стремление муниципальных властей показать работу только передовых учреждений образования.

«Коллеги, я вижу, что это образцовая школа, но мы сюда не для красивой картинки приехали. Наша общая задача вывести качество образования на новый уровень. А это невозможно сделать без ремонта ветхих школ в отдаленных от центра районах, которые вы не показываете. Не нужно бояться критики. Краевые власти помогут в решении самых сложных задач при условии, что все ответственные на местах выполняют свою работу», – отметил он.

После этого врио губернатора посетил школу №80, которой не было в первоначальном плане поездки.

На сегодняшний день в регионе завершается подготовка школ к новому учебному году. Ремонт окончен в 120 учреждениях образования. Работы еще ведутся в 180. Особое внимание в новом учебном году будет уделено охране здоровья педагогов и обучающихся.

В данный момент в регионе ведется проектирование и строительство 11 объектов образования – четырех школ и семи детских садов. В 2020 году в эксплуатацию планируется ввести школы на 800 мест в микрорайоне «Волочаевский городок», и на 300 мест в селе Найхин Нанайского района.

В 2021 году планируется завершить строительство учреждения образования на 250 мест в селе Мичуринское Хабаровского района, а в 2022 году – в микрорайоне «Строитель» в Хабаровске.

Строительство всех школ и детских садов в регионе организовано с привлечением федерального финансирования.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил арестованного губернатора Сергея Фургала в отставку в связи с утратой доверия, а пост врио главы края предложил занять депутату Госдумы от ЛДПР Дегтяреву.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о смене руководства дальневосточного региона и о новом врио руководителя края Дегтяреве.