 

Учёные: Гены стресса и воспаления помогут в лечении депрессии

24.07.2020, 13:30, Разное

Британские учёные в ходе проведённого эксперимента выявили, что гены стресса и воспаления помогут в лечении депрессии. Научная работа была опубликована на сайте Translational Psychiatry.
Сотрудники Королевского колледжа (Лондон) рассказали общественности, что именно эти гены за счёт индивидуального подхода способны вывести человека из угнетающего состояния. В эксперименте «Биомаркеры в депрессии» приняли участие 170 добровольцев, была изучена кровь 130 пациентов с ярко выраженным депрессивным расстройством и 40 абсолютно здоровых людей из контрольной группы. Учёные выясняли, как экспрессию генов, которая сигнализирует о выработке новых молекул, можно применять для разделения пациентов с рефрактерной депрессией и тех, кто поддается лечению медицинскими препаратами.

Исследователи резюмировали, что серьёзные молекулярные признаки воспаления и стресса наблюдались у добровольцев, не реагирующих на антидепрессанты, а вот у пациентов, которые поддавались лечению, данные показатели были ниже. Это говорит о том, что у людей с лекарственно устойчивой депрессией высокий уровень изучаемых генов, именно поэтому эксперты предлагают использовать их в качестве биомаркеров.





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