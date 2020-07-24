В Украине болельщиков пустят на футбольные матчи

24.07.2020, 13:25, Новости дня

В Украине после трехмесячного перерыва снова начнут пускать болельщиков на футбольные матчи при сокращенной заполняемости стадиона, сообщил высокопоставленный спортивный чиновник.

В мае Украина начала ослаблять ограничения, чтобы стимулировать экономику, однако правительство ежемесячно продлевает карантинный режим, требуя, чтобы люди носили маски и строго соблюдали дистанцию в общественных местах.

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил в Facebook, что министр здравоохранения одобрил допуск зрителей в тестовом режиме на матчи, которые состоятся 25 и 29 июля.

Стадионы могут быть заполнены на 25 процентов с возможностью повышения до 50 процентов в случае успешных результатов, добавил Павелко со ссылкой на правительственные рекомендации.

Украинские клубы начали играть на стадионах без болельщиков с 30 мая.