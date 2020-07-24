 

В соборе Святой Софии в Стамбуле проходит первый намаз

24.07.2020, 13:25, Новости дня

Тысячи мусульман в пятницу отправились в знаменитый собор Святой Софии в Стамбуле, чтобы принять участие в первом намазе после возвращения зданию статуса мечети.

Десятки верующих прорвали один из контрольно-пропускных пунктов и устремились к храму, который был построен в 537 году и долгое время являлся одним из главных христианских соборов мира.

Позже в пятницу на молитву пришел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и еще около 500 официальных лиц.

Эрдоган издал указ о возвращении зданию статуса мечети в начале этого месяца, вскоре после того, как турецкий Верховный суд постановил, что собор Святой Софии был незаконно превращен в музей более восьми десятилетий назад.

Этот шаг вызвал недовольство в Греции, США и среди христианских церквей, которые призвали Эрдогана сохранить музейный статус здания.

Папа римский Франциск заявил, что опечален решением Турции.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Российский траулер сняли с мели у берегов Норвегии

04.07 / В Украине коронавирусом заразились еще более 900 человек

07.07 / Экс-посол в России Хантсман проиграл праймериз по выборам губернатора Юты

25.06 / Украина направила РФ ноту протеста из-за парадов в Крыму и Донбассе

27.06 / Голы Смолова и Аспаса помогли “Сельте” сыграть вничью с “Барселоной”

23.07 / Новую сверхлегкую ракету в РФ пообещали создать к 2024 году

27.06 / Fox News – Трамп подписал указ о защите памятников от экстремистов и вандалов

30.06 / Российский регбист протащил за собой 55-тонный вагон. Видео

29.06 / Рейтинг Зеленского в июне упал до 38% – опрос

06.07 / Доктор Мясников рассказал, что обязательно нужно делать людям с удаленной селезенкой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска