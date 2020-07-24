В соборе Святой Софии в Стамбуле проходит первый намаз
24.07.2020, 13:25, Новости дня
Тысячи мусульман в пятницу отправились в знаменитый собор Святой Софии в Стамбуле, чтобы принять участие в первом намазе после возвращения зданию статуса мечети.
Десятки верующих прорвали один из контрольно-пропускных пунктов и устремились к храму, который был построен в 537 году и долгое время являлся одним из главных христианских соборов мира.
Позже в пятницу на молитву пришел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и еще около 500 официальных лиц.
Эрдоган издал указ о возвращении зданию статуса мечети в начале этого месяца, вскоре после того, как турецкий Верховный суд постановил, что собор Святой Софии был незаконно превращен в музей более восьми десятилетий назад.
Этот шаг вызвал недовольство в Греции, США и среди христианских церквей, которые призвали Эрдогана сохранить музейный статус здания.
Папа римский Франциск заявил, что опечален решением Турции.
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Русская служба «Голоса Америки»
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