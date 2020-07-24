Принцип “Роттердам плюс” законный и снова действует на энергорынке

24.07.2020, 13:20, Новости дня

Содействие Офиса президента и Министерства энергетики в подписании государственной компанией “Центрэнерго” контракта на закупку угля по формуле “Роттердам плюс” в очередной раз подтверждает ее экономическую обоснованность. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявила адвокат стороны защиты по делу “Роттердам плюс” Ирина Одинец.

“То, что “Центрэнерго” сейчас при содействии Министерства энергетики, при содействии президента [Владимира] Зеленского говорит о возвращении к “Роттердам плюс”, свидетельствует о ее экономической обоснованности. И это еще раз подчеркивает, что “Роттердам” был адекватной, законной и обоснованной формулой”, – сказала адвокат.

По ее словам, сторона защиты будет настаивать на приобщении к материалам дела новых фактов о возвращении госкомпании к использованию принципа импортного паритета для определения стоимости украинского угля.

“Безусловно мы будем стараться, если нам “Центрэнерго” или Министерство энергетики предоставят такие документы, приобщить их к этому делу”, – добавила юрист.

Одинец убеждена, что все манипуляции вокруг решения НКРЭКУ о введении формулы “Роттердам плюс” с самого начала были политически мотивированными.

ВИДЕОВидео: NEWSONE / YouTube

Формула “Роттердам плюс” действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

10 июля по поручению Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания “Центрэнерго” заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле “Роттердам плюс”.

Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по аналогичной формуле “Амстердам плюс”. Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.