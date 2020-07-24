Глюки в Матрице: Необъяснимые случаи в быту

24.07.2020, 13:11, Разное

Это произошло почти 2 месяца назад, когда я находился в своем доме вместе с подругой. Было уже поздно и мы решили сразу оба пойти в душ. Мы отлично проводили время, щекоча друг друга, смеясь и так далее. Потом я взял мыло, взмылил его и начал передавать подруге, когда оно выпало из моей руки.

Мы оба не слышали как оно упало на пол, а когда я посмотрел вниз, я не увидел его. Я подумал, что вероятно оно выпало за пределы душевой зоны, хотя это было странно, так как у нас там висят шторы. Однако когда мы помылись и вышли из ванной, я задержался, чтобы поискать мыло. И я не смог его найти, хотя наша ванная очень маленькая и там не так много мест вообще, куда что-то может упасть.

* * *

Я был дома со своей девушкой и ее родными, они смотрели фильм по ТВ, а я и девушка в это время слушали подкаст через наушники со смартфона. Один наушник был в ее ухе, другой в моем.

Я очень забочусь об этих наушниках, так как они беспроводные и очень дорогие, и поэтому их очень легко потерять. Когда мне надо было пойти в туалет, я оставил свой наушник R на виду, чтобы по возвращению легко его найти, а наушник L оставался в ухе девушки.

Когда я вернулся, я нашел свой наушник R на том же месте, а потом я увидел, что наушник L больше не торчит в ухе моей девушки. Я спросил ее, куда она его положила и она даже не знала, что он пропал. Она встала с дивана, мы все там осмотрели и не нашли его.

Потом мы с ее сестрой и ее женихом даже разобрали диван, чтобы проверить, не упал ли наушник в щель куда-то, потом проверили под ковром, в обуви, даже проверили не легла ли на него собака. Его не было.

Я включил громкую музыку и если бы наушник L лежал неподалеку, музыку было бы слышно, он ведь все еще был подключен к смартфону. Однако все было бесполезно. В конце концов я смирился с тем, что наушник потерялся, а потом мы стали досматривать фильм. Я при этом лежал на диване, крепко прижимаясь шеей к подушке (это важно).

Потом мы встали и стали собираться, чтобы уехать. Я снял с себя фланелевую рубашку, чтобы бросить ее в корзину для грязного белья, потом погладил кошку, собаку, мы попрощались и вышли на улицу к машине. У них есть еще одна кошка и она бегает снаружи. Я наклонился, чтобы погладить и ее, а потом я почувствовал, как что-то упало сверху прямо мне на шею, а оттуда на землю. Когда я посмотрел что это, это был мой наушник L.

Это не имело никакого смысла, на мне была лишь футболка, если бы наушник застрял в моей фланелевой рубашке, он бы лежал вместе с ней в корзине. И я бы точно услышал музыку в этом наушнике, если бы он был в моей рубашке, когда я включал музыку и искал его. Наушник также не мог попасть в мои волосы, у меня голова была обрита налысо.

* * *

Это случилось около года назад, когда я жила в доме моего парня и его сестры. Я тогда заказала по почте новые мягкие тапочки, не очень высокие, похожие на угги, но помягче. Мой парень очень требователен к домашней обуви, поэтому я купила обувь специально для дома.

Однажды вечером, после того как мы посмотрели фильм по телевизору, я сняла эти тапочки и поставила их рядом с телевизионной тумбой, туда, куда я всегда их ставлю перед сном. Я очень хорошо помню этот момент, так как впереди была суббота и я собиралась надеть их сразу утром.

Но когда я встала субботним утром, я не нашла их на том месте, где оставила. И их вообще нигде в доме не было. Я уже начала думать, что из-за того, что мы легли спать очень поздно, я просто засунула их в какое-то другое место и забыла куда.

Прошел день, другой, дом у нас не идеально чистый, но его регулярно убирали, а мои тапочки так и не находились. И вот прошло 6 месяцев. Однажды вечером сестре моего парня понадобилось немного подвинуть диван и когда я сделала это, я увидела мои тапочки, они торчали снизу из обивки дивана.

Диван у нас не выдвижной, поэтому мы его никак не трогаем, а его подушки крепко пришиты к задней части. Но даже если оторвать их, все равно не получится получить доступ к тому месту, откуда торчали мои тапочки. Их можно было вытащить из дивана, лишь перевернув его дном верх. Там в одном месте ткань немного задралась и в этой щели лежали мои тапочки!

Не было никакого реального способа, каким они могли попасть туда. У нас не было домашних животных, нет детей, а кроме того я никогда не надевала свои тапочки, когда садилась на этот диван. Чтобы вытащить их полностью из той ниши, мне пришлось даже разорвать часть обивки, иначе они не вытаскивались!

Никто из нас так и не понял, как они попали туда. Мы просто удивились, а потом стали жить как прежде. При этом вещи такого рода со мной и раньше происходили, однако я всегда винила себя и думала. что это я что-то не туда положила. Но повторюсь, не было физически никакого способа, как бы мои тапочки смогли попасть в днище дивана.

К нам за это время даже никто из гостей не приходил и я не думаю, что это могла быть какая-то шутка сестры моего парня. Мы с ней всегда отлично ладили и у нее нога даже другого размера. Также она редко бывала в доме и ее точно не было в доме в тот момент, когда у меня пропали тапочки.

* * *

Это произошло лет пять назад, мне тогда было 15 лет. Однажды я и моя семья (двое бабушек и дедушек, мама, брат и двоюродные брат с сестрой) ехали в автомобилях отдыхать на побережье Орегона. Путь наш шел по длинной дороге между Онтарио и Бендом, которая по большей части проходит по пустошам, где цивилизацию представляют лишь случайные заправки.

Я помню, что в какой-то момент сильно захотел в туалет и сказал об этом маме, а она сказала, что туалет будет на следующей заправке. И так как это место было в "середине нигде" было очень странно, когда возле дороги мы внезапно увидели здание закусочной.

На вид этому зданию было не менее 20 лет, оно было окружено зелеными деревьями и это не был какой-то комплекс, а просто одно здание закусочной и один небольшой дом на противоположной стороне дороги. Я первым делом забежал в здание ради туалета, а потом, когда я вышел, мама предложила позавтракать там.

За прилавком стояла женщина и мама заказала у нее шоколадный коктейль. Я помню, что там в меню были даже гамбургеры, мой брат тоже заказал коктейль. а мама взяла бургер. Я помню, что получил коктейль и он был очень вкусным. Пока я его пил, моя семья по очереди бегала в туалет.

Потом мы погрузились в наши машины и поехали дальше, а когда через неделю на обратном пути я попросил маму остановиться там же и позавтракать, она вообще понятия не имела о чем я говорю. И эта странность до сих пор меня мучает. И да, я проверял наш путь по картам гугла и на этой дороге вообще даже и близко нет ничего, похожего на рощу деревьев.

* * *

Однажды ночью я и четверо моих друзей, назовем их Елмер, Серж, Уайт и Кельвин, ехали в машине и остановились на заправочной станции. Кельвин вышел из машины и пошел в магазинчик, чтобы прикупить разных закусок. Примерно через 7 минут мы с Елмером, сидящие на передних сиденьях, увидели как Кельвин выходит из магазина, подходит к нашей машине, но едва собирается открыть переднюю дверь, как исчезает.

Я подумал, что это мне показалось, пока Елмер не повернулся ко мне и не сказал "Кельвин вышел из магазина и пропал, или я псих". Я сказал "Ты не псих, я тоже это видел". Серж и Уайт с задних сидений сказали, что они вообще никого сейчас не видели.

Примерно через пят минут после этого Кельвин вышел из магазина (для нас уже во второй раз). Когда он дошел до машину и сел в нее, я спросил, не выходил ли он из магазина 5 минут назад. Кельвин сказал, что нет.

Когда со мной происходят такие вещи, как правило я оказываюсь единственным свидетелем подобного. Но на этот раз один мой друг тоже видел этот глюк и с тех пор я уверен, что дело не во мне, а в реальности.

* * *

Когда я была маленькой, у меня была игрушечная красная собачка с биркой, на которой было написано Ровер. Это была моя самая любимая вещь. Когда мне ее подарили, я назвала ее Бисквит и моя мама зачеркнула слово Ровер на бирке и написала туда Бисквит. Я очень просила ее сделать это.

Мне было 6 лет, когда наша семья поехала в отпуск и я забыла Бисквита в гостиничном номере. Я вспомнила о нем лишь когда мы уже покинули гостиницу, но когда мои родители вернулись туда за Бисквитом, они нигде не могли его найти. Я была в большом горе, но потом мне купили новую игрушку – коалу и я немного успокоилась. Однако я все еще продолжала помнить о Бисквите.

Я помнила об этой красной собачке даже когда стала подростком. Я не испытывала большой грусти, игрушки меня уже не волновали, однако Бисквит словно навсегда застрял в моей голове.

Когда мне было 16 лет, я сидела за отцовским компьютером и играла. Просто бездельничала. В какой-то момент я снова вспомнила о своей красной собачке. Из комнаты моего отца была дверь на террасу с видом на газон, отец не разрешал мне выходить на эту террасу, говорил, что перила там слабые. Однако когда я вспомнила о своей игрушке, я внезапно испытала очень сильное желание выйти на террасу.

Я вышла и увидела что-то на траве газона. Было неясно что там такое, так как этот газон находился от нас через три дома. С террасы оно выглядело просто как пятнышко и было лишь ясно, что оно красного цвета. Я ощутила сильное желание выйти и посмотреть что там такое, и когда я оказалась на газоне, я была шокирована, увидев, что на траве лежит красная собачка серии "Ровер".

Я подняла ее, а потом принесла в свой дом и стала расспрашивать младших братьев и сестер, кто из них потерял свою игрушку. Они сказали, что у них такой игрушки не было. Потом пошла к бабушке, чтобы спросить, знает ли она чья эта вещь, и бабушка разозлилась, она решила, что мой младший брат стащил эту собачку у соседки.

У этой соседки было хобби собирать мелкие плюшевые игрушки, у нее их было очень много, собачка "Ровер" была из той же серии плюшевых игрушек. То есть все выглядело вполне правдоподобно.

Я и моя бабушка пошли к этой соседке, показали ей собачку и спросили, не пропадала ли у нее эта игрушка. Та взяла собачку и пошла проверить, а когда вернулась, то сказала, что все ее игрушки на месте. Я взяла у нее красную собачку из рук и тут же обратила внимание на надпись на бирке. Там слово "Ровер" было зачеркнуто, а вместо него было написано "Бисквит".

Я тут же разревелась от нахлынувших чувств. Я была одновременно и растеряна и счастлива. Я позвонила своей маме, потому что я решила. что это все является розыгрышем моей мамы. Но она поклялась что ничего такого не делала и я поверила ее словам. Такие розыгрыши были совсем не типичны как для моей мамы, так и для отца.

С тех пор Бисквит всегда лежит в ящике моего шкафа как память. Иногда я открываю этот ящик, чтобы убедиться, что он все еще там и никуда не исчез.