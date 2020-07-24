 

Мела Гибсона госпитализировали на неделю после заражения коронавирусом

24.07.2020, 13:09, Разное

Мэл Гибсон был госпитализирован на неделю в связи с заражением коронавирусом. 64-летнего голливудского актера положили в стационар на неделю еще в апреле текущего года.
Как пишет «Телепрограмма», проведенные тесты звезды «Смертельного оружия» и «Храброго сердца» показали наличие в организме Covid-19. Несмотря на то, что это произошло почти три месяца назад, подробности произошедшего стали известны только сейчас.

Госпитализация Мэла Гибсона проходила в апреле в одном из медицинских учреждений Лос-Анджелеса. После курса лечения артист полностью выздоровел, сообщают представители селебрити. По истечении семидневного срока актер и продюсер сдал новые анализы, которые показали отсутствие частиц вируса.

По какой причине информация о недуге артиста держалась в секрете, пока не известно. Однако незадолго до заражения Гибсона, коронавирус был диагностирован у его коллеги Тома Хэнкса, супруга которого также получила положительные результаты тестов.

В марте артист был замечен в магазине вместе с Розалиндой Росс, от которой у него в 2017 году родился сын Ларс Джерарад. При этом для Гибсона это уже девятый ребенок, тогда как его подруга рожала впервые.





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