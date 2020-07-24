Москва отказалась участвовать в альянсах против каких-либо стран

24.07.2020, 13:08, Новости дня

Россия не принимает участие в альянсах против каких-либо стран, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Москва никогда не принимает участие в альянсах против кого-то. Мы не дружим против кого-то, и все, будь то интеграционные объединения или объединения политические, направлены на развитие добрососедских и взаимовыгодных отношений. В каких-то альянсах против кого-то РФ не принимает участия», – передает ТАСС слова Пескова, прокомментировавшего слова госсекретаря США Майкла Помпео о необходимости сформировать новый альянс для противостояния Китаю и о возможности привлечь в него Россию.

Представитель Кремля добавил, что Китай является союзником и партнером России, страной, с которой у Москвы складываются «отношения особого партнерского характера».

Напомним, ранее в пятницу Помпео заявил, что США предлагают противопоставить Китаю альянс нового формата. При этом он допустил, что Вашингтон может втянуть Москву в противостояние с Пекином.