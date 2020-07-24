Кремль выразил обеспокоенность санкциями против «Северного потока – 2»

24.07.2020, 12:53, Новости дня

Кремль обеспокоен санкциями против «Северного потока – 2», они неприемлемы и противоречат законодательству, ситуацию проанализируют для выработки стратегии, направленной на реализацию проекта, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, что санкции против «Северного потока – 2» – «это, безусловно, то, что вызывает нашу обеспокоенность», передает РИА «Новости».

«Давайте не забывать, что речь идет о международном проекте, в реализации которого принимает участие немалое количество весьма крупных и авторитетных компаний», – добавил он.

Он добавил, что и Россия, и ее партнеры считают «эти санкции неприемлемыми» и «противоречащими международному законодательству».

Песков указал также, что Москва постоянно контактирует с европейскими странами, которые имеют отношение к «Северному потоку – 2», в первую очередь с Германией.

«Мне неизвестно, чтобы готовилось какое-то совместное заявление на этот счет. Здесь, еще раз повторяю, что необходимо выстраивать и тактику, и стратегию таким образом, чтобы была реализована конечная цель», – сказал представитель Кремля.

Напомним, палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока – 2».