В созвездии Дракона найдена необычная сверхновая с ультрафиолетовым излучением
24.07.2020, 12:53, Разное
Астрофизики обнаружили в созвездии Дракона необычную сверхновую, вспышка которой сопровождалась ультрафиолетовым излучением. Ранее подобное явление регистрировалось лишь один раз, что указывает на редкий характер данного события.
Сверхновую, получившую название SN2019yvq, обнаружили в декабре 2019 года в 140 млн световых лет от Солнечной системы в созвездии Дракона. Ее отнесли к типу Ia, поскольку она вместе с белым карликом составляла двойную систему. После коллапса сверхновая начала поглощать вещество звезды-соседа.
Данное явление распространено во Вселенной, однако в этом случае оно сопровождалось мощными ультрафиолетовыми вспышками, указывавшими на выделение колоссального количества тепла, хотя в целом сверхновые намного холоднее. Астрофизики полагают, что причиной необычного процесса является радиоактивное вещество в ядре белого карлика. Оно смешивается со слоями, находящимися выше, из-за чего происходит разогревание внешней оболочки. Также ультрафиолетовую вспышку могло вызывать горение углерода во внешнем слое гелия. Только через год исследователи смогут сказать, какая из двух причин более правдоподобна.
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