Сенатор Александров госпитализирован с коронавирусом в тяжелом состоянии

24.07.2020, 12:43, Разное

Сенатор Алексей Александров, представляющий в Совете Федерации России Калужскую область, попал в больницу с коронавирусом. Состояние 68-летнего политика оценивается как тяжелое.

О госпитализации Алексея Александрова сообщила на заседании Совфеда сенатор Людмила Нарусова. Она призвала “не расслабляться”, несмотря на постепенное затухание эпидемии COVID-19 в России.