 

Сенатор Александров госпитализирован с коронавирусом в тяжелом состоянии

24.07.2020, 12:43, Разное

Сенатор Алексей Александров, представляющий в Совете Федерации России Калужскую область, попал в больницу с коронавирусом. Состояние 68-летнего политика оценивается как тяжелое.

О госпитализации Алексея Александрова сообщила на заседании Совфеда сенатор Людмила Нарусова. Она призвала “не расслабляться”, несмотря на постепенное затухание эпидемии COVID-19 в России.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.05 / Мнение: Замглавы влип

23.06 / Мнение: О чудесном спасении

27.05 / В московском метро двое мужчин попытались ограбить пассажира

07.06 / Квартира и машина набиты наркотиками: в Москве задержали звезду КВН

20.07 / Мнение: Протаранила людей на остановке

14.07 / Продюсеры реалити-шоу «Дом-2» объявили кастинг на должность ведущего проекта

03.07 / Технологические новации на угольном разрезе «Кузнецкий Южный» защитят жителей Кузбасса от шума и пыли

15.06 / Исследователи обнаружили новую уязвимость рака

22.07 / Мнение: Русские в социальной иерархии на Украине ниже упоротых психопатов

20.07 / В Нанте задержали подозреваемого в умышленном поджоге собора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска