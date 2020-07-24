Жесть

24.07.2020, 11:42, Разное

Как торговец металлом Сергей Фургал стал сначала губернатором, а потом арестантом. И при чем здесь Ротенберги. Подоплека скандала.

Назначение Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края — ответ на все вопросы о причинах ареста экс-губернатора Фургала: регион возглавил не столько член ЛДПР, сколько член правления Федерации хоккея России: председатель правления ФХР — Аркадий Ротенберг, первый вице-президент — Роман Ротенберг. Круг замкнулся.

Аркадий Ротенберг, Дмитрий Курбатов и Михаил Дегтярев. Фото: Александр Щербак / ТАСС

В чем обвиняют Фургала

Евгений Зоря к началу нулевых был в Хабаровском крае успешным предпринимателем. Его бизнесом была торговля едой с ларьков на колесах. Вечером 29 октября 2004 года Зоря поставил машину на стоянку и пошел к многоэтажке на улице Серышева в Хабаровске, где у него была квартира. Вообще-то Зоря уже несколько лет жил в Канаде, купил там недвижимость, перевез семью, получил канадский паспорт. Но время от времени в Хабаровск приезжал. Вот и теперь он всего три дня как прилетел из Ванкувера. На пути к дому от стоянки был убит.

— Из всех убийств, о которых сейчас заговорили в связи с Фургалом, громким было только это, — рассказывает хабаровский журналист Ирина Харитонова. — Зоря был известный в городе человек, бывший военный журналист, уволился из армии в звании майора. На дорожке к дому он встретился с каким-то мужчиной, между ними завязалась беседа на повышенных тонах, Зоря даже толкнул его. То есть он знал своего убийцу. А потом — выстрелы (если правильно помню — семь или восемь) из пистолета Макарова. Позже стало известно, что дома у Зори нашли заявление в милицию об угрозах.

По версии, которую выдвигает следствие сегодня, в заявлении Зоря упоминал конфликт с компанией «МИФ-Хабаровск», с которой судился из-за складских помещений обанкротившегося завода железобетонных конструкций.

Владели той фирмой молодой бизнесмен Сергей Фургал и его старший партнер Николай Мистрюков. Следствие считает, что Зоря приехал из Канады на очередное судебное заседание, а они его убили.

Судебный процесс между Зорей и фирмой Фургала действительно был. Он длился несколько лет, Зоря проиграл в первой инстанции, в октябре 2003-го проиграл апелляцию. Но в апреле 2004-го апелляционная инстанция Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа отменила предыдущее решение, склад был присужден Зоре, и тот вернулся в Канаду целым и невредимым. Последнее решение в его пользу суд вынес 24 августа 2004 года. Спор был окончен. Зачем бы Зоре приезжать в Хабаровск в октябре, а Фургалу — убирать его?

Через пять дней, 3 ноября, снова в центре Хабаровска, только на улице Ленина, убивают предпринимателя Александра Адамова. Он владел, в числе прочего, хлебозаводом, поставлявшим Зоре продукцию для продажи в ларьках.

— Адамов тоже уже не жил в Хабаровске, — продолжает Ирина Харитонова. — И он тоже приехал за несколько дней до гибели, только из Сочи. Киллер подстерег его утром возле дома.

Оба убийства оставались нераскрытыми без малого 16 лет. По делу Адамова привлекали его младшего брата, но того оправдали присяжные. Сейчас Следственный комитет сообщает, что будет проверять Фургала на причастность и к заказу на Адамова.

Но 16 лет назад в Хабаровске, вспоминает Ирина Харитонова, обсуждали совсем другую версию.

— Когда-то в городе был такой авторитет Юрий Масленников по прозвищу Краб, — говорит Ирина. — Он сам занял место «смотрящего» по городу, когда убили вора Соседа, хотя не был коронован. И якобы Краб, не спросив воров, дал Зоре и Адамову денег на развитие бизнеса из общака. Потом начались «терки» между ворами в Комсомольске-на-Амуре и Крабом. Краб ударился в бега, прихватив общак, а кто-то из воров разобрался с Зорей и Адамовым. Для чего-то их ведь вызывали в Хабаровск?

Второе убийство, которое вменяют Фургалу, — гибель предпринимателя Олега Булатова в феврале 2005 года.

— Бывший участковый, он уволился из милиции и работал менеджером в «МИФ-Хабаровск» у Фургала и Мистрюкова, — рассказывает хабаровский журналист Сергей Мингазов. — Через год ушел от них и начал собственное дело.

Булатова убили возле его дома на улице Декабристов, в частном секторе. Этот дом по-прежнему, как и тогда, выделяется среди соседних деревянных развалюх, новые жильцы только пристроили гараж. Торговля металлоломом явно приносила доход.

Место убийства Булатова. Фото: Ирина Тумакова / «Новая»

— Были выстрелы, потом во двор к ним бросили гранату, но от нее никто не пострадал, — рассказывает соседка. — А больше мы ничего об этом и не знаем.

Тело Булатова нашли на улице, киллер выпустил в него семь пуль. Теперь следствие считает, что Фургал с Мистрюковым убрали опасного конкурента. И если смотреть по данным СПАРК, то действительно в 2003 году бывший участковый зарегистрировал собственное ООО «ВЭС-Маркетинг», основной вид деятельности — оптовая торговля отходами и ломом металлов. Но уже в 2004-м Фургал с Мистрюковым вошли в его бизнес в качестве соучредителей, все трое были полноправными партнерами с долями по 33,3%. Вскоре после гибели Булатова компания перестала существовать. Какой толк был Фургалу убивать партнера — непонятно.

Четвертый эпизод, который СК хотел бы вменить Фургалу, — убийство жителя деревни Лермонтовки в 180 километрах от Хабаровска Романа Сандалова. За него был осужден водитель Фургала — Владимир Журавлев. И пресса уже успела рассказать, что осенью 2018 года, аккурат после губернаторских выборов, Журавлев якобы принес семье Сандаловых полтора миллиона рублей.

Родители Романа Сандалова так и живут в Лермонтовке. Найти их просто: рабочий на шиномонтаже показал мне дорогу к кирпичной пятиэтажке, у магазина гражданка с сумками объяснила, где квартира Сандаловых, а их соседка позвонила маме Романа — Наталье Георгиевне.

Родители Сандалова. Фото: Ирина Тумакова / «Новая»

— Столько раз уже все это рассказала, — машет рукой женщина, но все равно плачет. — Нет, угроз никаких не было. Все случилось в течение трех дней…

Роман Сандалов работал монтером путей на железной дороге в Бикине, райцентре. Был положительным и непьющим молодым человеком. Купил японский грузовичок и подрабатывал, когда были заказы. Часто помогал друзьям, просившим отвезти металл на пункт приемки.

Металлом тогда приторговывали многие, а пункт находился как раз в Лермонтовке, возле кладбища. Написано на нем было, помнит Наталья Георгиевна, «МИФ-Хабаровск». И вот как-то Роман снова отвез металл для одного из друзей, тому приемщик не заплатил, он решил свой металл забрать, опять подрядил для этого Романа… В общем, через пару дней водителя машины, укравшего лом, нашли. Разбираться с ним приехали несколько человек, один — с карабином «Сайга». Роман побежал — и тот, с карабином, выстрелил ему в спину. Парень умер в больнице.

— Как я это пережила, перетерпела — не знаю, — качает головой его мама. — Единственный, кто хотел нам помочь, это следователь прокуратуры Валерий Борисович Иванюшев. Он сказал мне: не беспокойтесь, по вашему делу все раскрыто, все известны, скоро будет суд.

Бывший следователь работает в прокуратуре Хабаровска, но говорить о том деле не захотел. Ему до суда дело довести не удалось. Подозреваемый скрылся и четыре года был в розыске. Потом почему-то сам пришел сдаваться. Владимир Журавлев рассказал, что не хотел убивать Сандалова, хотел только припугнуть, пальнул в воздух — а Сандалов поскользнулся, упал, вот пуля в него и попала. Новый следователь переквалифицировал обвинение на убийство по неосторожности, Журавлев получил год и девять месяцев колонии-поселения. Суд обязал его выплатить компенсацию в пользу семьи погибшего — полтора миллиона рублей. Но откуда ж у него такие деньги?

— А в 2016 году я написала Жириновскому, — рассказывает Наталья Георгиевна. — Ведь Фургал-то, которого водитель, в их партии. Почему я даже денег не могу получить за гибель сына? И скоро пришел этот Журавлев. Принес млн рублей.

Я уточняю у женщины: точно не после губернаторских выборов в 2018-м семья получила деньги? Нет, отвечает: после письма Жириновскому в 2016-м.

По версии следствия, в 2004–2005 годах сокрытием преступлений, совершенных Фургалом, занимался целый штат сотрудников городской и краевой прокуратур. Что же за влияние такое было у 35-летнего торговца металлом, недавно работавшего неврологом за 700 километров от Хабаровска? И почему его не осталось у него же спустя 15 лет и на посту губернатора?

КТО ТАКОЙ ФУРГАЛкоротко

Как уже писала «Новая», Сергей Фургал родился в 1970 году в селе Пояркове Амурской области, окончил мединститут и семь лет лечил пациентов районной больницы. В 1999-м бросил работу врача-невролога и ушел в бизнес. Вчерашний доктор занялся скупкой-продажей лома металлов.

В первой же компании, зарегистрированной в 2001 году, партнером Фургала был Николай Мистрюков — сибиряк, окончил во Владивостоке завод-втуз, в бизнес пришел с должности слесаря на Приморском судоремонтном заводе. Фирму свою назвали «МИФ-Хабаровск», МИФ — это Мистрюков и Фургал.

Собственно, это все, чем они были к 2004 году. Особого авторитета, такого, чтоб строить прокурорских и УБОП, у них не могло быть. Скорее авторитетом обладал погибший Зоря.

Мистрюков и Фургал вступили в ЛДПР. Ходил слух, что именно в этой партии можно быстро получить проходное место в списке на выборах. И действительно в 2005 году партнеры дружно пройдут в краевой парламент, Фургал — под первым номером в списке, Мистрюков — под вторым. А еще через два года Фургал переедет в Москву, в Госдуму.

Как загибалась «Амурсталь»

Тем временем в Комсомольске-на-Амуре, втором по величине промышленном городе края, потихоньку умирало градообразующее предприятие — завод «Амурметалл», в героическом прошлом — «Амурсталь».

На предприятии «Амурстали». Фото: «Амурсталь»

Помните Павку Корчагина, «Как закалялась сталь»? Комсомольск-на-Амуре — это ровно такой социалистический город-сад, о каких мечтали комсомольцы 1920-х. Кажется, с тех пор его даже не очень ремонтировали. В Комсомольске тоже ездят машины с наклейками «Свободу Фургалу» и дружно гудят по вечерам, а люди выходят протестовать с плакатами. Единственному заехавшему к ним журналисту — мне — наперебой рассказывали, каким хорошим был их губернатор.

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