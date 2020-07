Гигантские пещеры на планетах или их спутниках могут хранить следы жизни

Лавовые трубки представляют собой образования, крайне привлекательные с точки зрения поисков возможных следов жизни на поверхностях иных планет, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences (USA).

Перспективам исследования лавовых трубок, расположенных на поверхностях планет и спутников планет Солнечной системы, посвящена новая статья, опубликованная Сидом Перкинсом (Sid Perkins), научным журналистом, специализирующимся на науках о Земле и планетах.

Лавовые трубки формируются, когда боковые и верхняя стенки текущего по поверхности планеты лавового потока сначала загустевают, а затем застывают и формируют твердую корку. Постепенно толщина корки увеличивается, в то время как напор лавы иссякает, в результате чего формируется полая, подчас весьма длинная трубка. Доказательства наличия лавовых трубок были неоднократно обнаружены на поверхностях Земли, Луны и Марса.

Марс несколько миллиардов лет назад лет назад был теплым и влажным, считают ученые. Однако со временем он потерял свою воду и основную часть атмосферы, превратившись в безжизненную пустыню. Но простейшие формы жизни всё же могли сохраниться глубоко под поверхностью Красной планеты в лавовых трубках, отмечает Перкинс.

Для исследования лавовых трубок слишком рискованно привлекать труд астронавтов, даже самых отважных и подготовленных – стенки такой трубки могут обвалиться в любой момент. Поэтому для исследования лунных лавовых трубок ученые из Лаборатории реактивного движения НАСА предлагают проект робота под названием Moon Diver. Эта миссия состоит из стационарного аппарата и ровера, способного на тросе спускаться внутрь лавовой трубки через «смотровые окна» (на фото).

Что же будет искать внутри лавовой трубки такой «ровер-спелеолог»? «Слоеный пирог» из пластов различных геологических пород даст ценные сведения об истории эволюции Луны (а вместе с ней и об истории Земли, из «ребра» которой, как считается сегодня, произошла Луна) или Марса. Кроме того, на внутренних поверхностях лавовых трубок может быть обнаружена флуоресцирующая в определенных длинах волн пленка из микроорганизмов, отмечает Перкинс в своей работе.

