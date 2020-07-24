Путин сказал Трампу, что в Москве с коронавирусом «все очень неплохо»

24.07.2020, 12:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин проинформировал своего американского коллегу Дональда Трампа о том, что в Москве с коронавирусом «все очень неплохо», при этом оба лидера отметили, что пандемия COVID-19 – огромный вызов для всех стран, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В Москве действительно все очень неплохо, и именно об этом и проинформировал своего американского коллегу президент РФ в ходе вчерашнего телефонного разговора. И наш президент, и американский президент отметили, что в целом коронавирус является огромным вызовом для всех стран, включая и нашу. Путин проинформировал своего коллегу о тех мерах, которые принимаются у нас в стране для борьбы с коронавирусом, достаточно эффективных мер, о чем красноречиво говорит ситуация и в Москве, и в России», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, в четверг президент РФ Владимир Путин провел с американским лидером Дональдом Трампом телефонный разговор, в котором обсудил проблематику стратегической стабильности.

Трамп сообщил, что говорил Путиным. Из этого разговора он сделал вывод, что РФ якобы проходит через «очень тяжелое время», особенно это касается Москвы.



