Религия на защите строя, укрепление семьи и охрана пчел

24.07.2020, 12:32, Разное

22 июля Госдума провела последнее заседание весенней сессии. В этом году нижняя палата парламента ушла на каникулы на один день раньше, мотивировав это мерами предосторожности в связи с распространением коронавируса. «МБХ медиа» рассказывает, какие законопроекты и инициативы депутаты будут рассматривать уже осенью.

Укрепление семейных ценностей

14 июля в Госдуму членами Совета Федерации во главе с сенатором Еленой Мизулиной был внесен пакет законопроектов, который глобально изменит нынешний Семейный кодекс с учетом внесенных поправок в Конституцию. Авторы предложили дополнить семейное законодательство двумя новыми главами и внести 112 поправок к действующим статьям.

Законопроект предполагает документально закрепить основные понятия — родителями будут считаться только кровные мать и отец. Также в случае принятия инициативы в России будет действовать запрет на заключение брака лицами одного пола и усыновление ими детей.

Изменения затронут работу органов опеки — они не смогут больше заходить в дома и квартиры без согласия жильцов, а также отказывать в усыновлении ребенка родственникам из-за небольшого дохода и несоответствия жилья санитарным требованиям. Новые поправки запретят отменять усыновление спустя три года после его оформления.

Поддержка многодетных семей

Сразу несколько законодательных инициатив, внесенных в Госдуму летом, направлены на поддержку многодетных семей. Так, один из проектов предлагает дать преимущественное право зачисления на бюджет в вуз детям из многодетных семей. Еще одна идея депутатов — дать многодетным родителям право на самостоятельный выбор времени оплачиваемого отпуска. Это, по мнению законотворцев, позволит обоим работающим родителям синхронизировать свои планы на отдых.

Защита детей

Московская городская дума предложила на рассмотрение закон, который ограничит продажу несовершеннолетним потенциально опасных товаров бытового назначения, содержащих углеводородный газ. «Распространение сниффинга, а также других новых форм подростковой токсикомании ставит новые вызовы перед государством и обществом по предотвращению их распространения», — говорится в пояснительной записке.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России внесла законопроект, который позволит в максимально короткие сроки и в досудебном порядке блокировать в интернете материалы, содержащие оправдание или обоснование терроризма и экстремизма. Новый закон, по мнению депутатов, позволит предотвратить «радикализацию» несовершеннолетних.

Борьба с пропагандой употребления наркотиков

Уже осенью нижняя палата парламента будет рассматривать внесение поправок в КоАП, которые ужесточат ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. Согласно закону, максимальные штрафы за пропаганду в интернете наркотических средств могут достигать полутора миллионов для юридических лиц и до 30 тысяч рублей для граждан.

Еще одна инициатива депутатов — поправки в Уголовный кодекс РФ. В случае принятия закона, за «склонение к употреблению наркотиков в интернете» смогут лишать свободы на срок от пяти до десяти лет. Если склонение привело по неосторожности к гибели двух и более человек, то наказание может достигать 15 лет.

Компенсация за незаконное уголовное преследование

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов внес в Госдуму законопроект об установлении минимального размера компенсации за незаконное уголовное преследование и лишение свободы. Суммы устанавливаются судом, но варьируются в зависимости от обстоятельств. Так, на стадии предварительного расследования и судебного следствия предлагается компенсация в размере не менее 1000 рублей за день. В случае незаконного заключения под стражу или лишения свободы — не ниже 15 тысяч рублей за день. Законопроект предусматривает индексацию денежной компенсации в соответствии с текущим уровнем инфляции.

Религия на защите конституционного строя

21 июля правительство внесло в Госдуму законопроект, запрещающий священнослужителям, получившим образование за рубежом, участвовать в деятельности религиозных организаций. По мнению авторов инициативы, это позволит защитить основы конституционного строя России, а также права и интересы граждан. Как следует из пояснительной записки, этот законопроект снизит риски вовлечения участников религиозной группы в экстремистскую деятельность и деятельность, направленную на финансирование терроризма.

Охрана пчел

Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов предложил ввести федеральный закон «О пчеловодстве в Российской Федерации», который позволит установить правовые основы развития пчеловодства в России как отдельной отрасли сельского хозяйства. Отдельными статьями предлагается защитить пчел от отравления агрохимикатами и пестицидами. Законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме.