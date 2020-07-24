 

В Омской области мужчина убил жену и дочь и спрятал тела в лесу

24.07.2020, 12:23, Разное

В лесу Омской области нашли тела женщины и ее дочери, которых убил отец семейства. Они были завернуты в одеяло и закопаны.

Убийство произошло еще в мае 2019 года, но тогда трупы найти не удалось. В квартире убитых были обнаружены следы крови и восьмилетний сын, которого оставили дома. Спустя несколько дней убийцу также нашли мертвым: он покончил с собой. Следователи полагают, что он совершил преступление на почве ревности, а несовершеннолетняя дочь была убита, поскольку стала свидетелем ссоры родителей.





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