Кремль заявил о недопустимости раскачивания извне ситуации в Хабаровске

24.07.2020, 12:16, Новости дня

Никто не допустит раскачивания извне ситуации с несанкционированными акциями в Хабаровске, правоохранители на месте делают свою работу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, что в ситуации с акциями в Хабаровске «не нужно докладывать Кремлю, правоохранители на месте делают свою работу, причем делают (…) весьма корректно и правильно», передает РИА «Новости».

Журналисты уточнили, является ли возможное раскачивание ситуации вопросом Кремля.

«Безусловно, никто этого и не допустит», – ответил Песков.

Он добавил, что в Кремле знают: в Хабаровск на фоне несанкционированных акций прилетели различные «квази- или псевдооппозиционеры», специальные дебоширы, «которые на этом кормятся».

«В целом говорить о том, что это было организовано из-за рубежа, нельзя, мы об этом и не говорили. Но то, что со временем присоединились эти элементы, это однозначно, здесь нет никаких противоречий», – сказал он.

Ранее сообщалось, что накануне ожидаемых в субботу акций протеста в поддержку экс-губернатора Хабаровска Сергея Фургала в город прилетели активисты радикальной оппозиции.